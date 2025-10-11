Qatar Magtatayo ng Pasilidad ng Air Force sa U.S. Base sa Idaho

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Pentagon na magtatayo ang Qatar ng pasilidad ng air force sa loob ng U.S. Air Force base sa Idaho upang palakasin ang magkasanib na pagsasanay militar. Ang hakbang na ito ay nakapukaw ng kritisismo mula sa mga kaalyado ni Trump, lalo na matapos ipagkaloob ng Qatar ang isang Boeing 747-8. Pinaliwanag naman ng mga opisyal ng U.S. na ang kasunduang ito ay batay sa matagal nang pakikipagtulungan sa kaalyadong bansa at walang kaugnayan sa regalo ng eroplano.
Detalye ng Pasilidad
Ayon kay U.S. Secretary of War Pete Hegseth, ang Qatar ay papayagang magtayo at magpatakbo ng mga hangar at imprastraktura para sa F-15QA fighter jets ng Qatari Emiri Air Force sa Mountain Home Air Force Base, humigit-kumulang 80 kilometro timog-silangan ng Boise, kabisera ng Idaho.
Layunin ng pasilidad na ito na:
Magbigay-daan sa Qatari F-15 aircraft at pilots
Palakasin ang joint training, combat readiness, at operational coordination
“Hindi isang banyagang base”
Maraming tagasuporta ni Pangulong Donald Trump, kabilang si far-right commentator Laura Loomer, ang tumutol, na nagsabing walang banyagang bansa dapat magpatakbo ng military base sa U.S. soil.
Ngunit pinaliwanag ni Air Force spokesperson Ann Stefanek na ang pasilidad ay hindi isang “foreign base”, kundi bahagi ng matagal nang programa ng pagsasanay para sa mga kaalyado, gaya ng mga katulad na kasunduan sa Singapore at Germany.
Isyu sa Timing
May ilang kritiko ang nagtaka sa oras ng kasunduan, na dumating matapos iregalo ng Qatar ang $400-milyong Boeing 747-8 aircraft na gagamitin bilang Air Force One. Pinagtibay ng mga opisyal ng U.S. na nauna ang kasunduan bago ang regalo ng eroplano.
Noong nakaraang buwan, pumirma si Pangulong Trump ng executive order para sa seguridad ng Qatar, kasunod ng Israeli airstrikes sa Doha, na nagdulot ng malawakang internasyonal na pagkondena. Binatikos ng Qatar ang U.S. dahil hindi sila naabisuhan tungkol sa planong pag-atake, kahit na may paunang kaalaman umano ang Washington sa mga plano ng Israel.
