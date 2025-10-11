200 Sundalong Amerikano Sasama sa Multinational Force para I-monitor ang Gaza Ceasefire

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga opisyal ng US, mga 200 sundalong Amerikano ang sasama sa isang multinational task force na itinalaga upang i-monitor at tulungan ipatupad ang ceasefire sa Gaza Strip.
Isang senior official, na nagbigay ng impormasyon sa mga reporter nang hindi pinapangalanan, ay binigyang-diin na:
“Walang sundalong US na papasok sa Gaza.”
Patuloy pa rin ang mga pag-uusap tungkol sa eksaktong lugar ng deployment ng pwersa, na inaasahang pag-uusapan sa Biyernes.
Ayon sa Mehr News, ang mga sundalo ay unang tutulong sa pagtatayo ng joint control center, bago makipag-coordinate sa mga pwersa mula sa ibang bansa upang:
“Deconflict sa IDF (Israel Defense Forces)”
“Bumuo ng angkop na force structure para sa mga itinakdang misyon”
Ang misyon ay pangangasiwaan ni US Central Command (CENTCOM) Commander Adm. Bradley Cooper upang matiyak ang pagsunod sa ceasefire at maiwasan ang mga paglabag o incursions.
Dagdag pa ng isa pang opisyal:
“Malaking bahagi nito ay tungkol sa oversight at coordination.”
