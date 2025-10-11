Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Lebanon na kanilang dinismantle ang isang spy network na pinaniniwalaang pinapatakbo ng Israel upang magsagawa ng mga teroristang operasyon sa teritoryo ng Lebanon.
Ayon sa pahayag ng General Directorate of General Security ng Lebanon, ang nasabing cell ay:
Nagsasagawa ng surveillance
Naghahanda ng bombings at assassinations
Layuning destabilize ang internal security ng Lebanon
Nakumpirma ng mga imbestigasyon na ang grupo ay direktang kumikilos sa patnubay ng Israel, at ang kanilang mga target ay kinabibilangan ng:
Miyembro ng Islamic Group party
Ibang pambansang personalidad
Isa sa mga nahuling operatibo ay umamin sa pagkakasangkot sa nakaraang mga pagpatay sa mga opisyal ng Islamic Group, na matagal nang pinaghihinalaang konektado sa Israel.
Matapos ang malawakang intelligence, technical, at field operations, inilunsad ng mga pwersa ng seguridad ng Lebanon ang coordinated raids sa iba't ibang rehiyon ng bansa.
Kasama sa operasyon ang:
Lebanese Army units
Intelligence Directorate units
Nagresulta ito sa:
Maraming arestong indibidwal
Pagkumpiska ng mga sasakyan, communication tools, at espionage equipment
Isa sa mga naaresto ay isang Lebanese-Brazilian citizen na tinukoy lamang bilang “M.S.”
Ang anunsyo ay kasunod ng pag-aresto ng Lebanon sa 32 indibidwal na pinaghihinalaang espiya para sa Israel, na sinasabing nagbigay ng impormasyon na nagpadali sa mga nakamamatay na atake laban sa Hezbollah officials at infrastructure.
Ayon sa mga obserbador, ang mga kaganapang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng Israel na targetin ang mga resistance figures sa Lebanon at hadlangan ang kanilang misyon na palayain ang bansa mula sa agresyon at okupasyon ng Tel Aviv.
