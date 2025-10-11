Balita sa “Pagkamartir” ni Commander Esmail Qaani — Itinanggi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinanggi ng mga opisyal ang kumakalat na balita tungkol sa umano’y pagkamartir ni Commander Esmail Qaani, pinuno ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
Kumalat kamakailan sa social media ang mga tsismis na nagsasabing si Qaani ay nasugatan sa isang assassination attempt at napatay.
Ngunit, kinumpirma ng mga mamamahayag ng Fars News na walang katotohanan ang mga balitang ito.
…………
328
Your Comment