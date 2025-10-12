Boroujerdi: Ang pag-atake sa mga Iranian oil tankers ay hindi mananatiling walang tugon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Alaeddin Boroujerdi, miyembro ng Komite sa Pambansang Seguridad at Panlabas na Patakaran ng Iranian Parliament, na dapat malaman ng mga Amerikano na kung guguluhin nila ang mga tangke ng langis ng Iran, dapat din nilang tandaan na ito ay isang “daan na dalawang direksyon” at hindi ito mananatiling walang tugon.
Ipinaliwanag ni Boroujerdi — bilang tugon sa mga ulat na nagsasabing may plano ang Amerika na harasin ang mga Iranian oil tankers — na kilala na ng mga Amerikano ang kakayahan ng Iran sa karagatan at dati na nilang naranasan ang kapangyarihang ito.
“Kung guguluhin ng mga Amerikano ang ating mga tangke ng langis, dapat nilang malaman na ito ay may kapalit — at tiyak na magkakaroon ng tugon,” ani Boroujerdi.
Bukod dito, binanggit din niya ang huling pagpupulong ng komite kasama ang Head ng Iranian Atomic Energy Organization, kung saan binigyang-diin ang kumpletong pagpapatupad ng batas ng Parliament hinggil sa suspensyon ng kooperasyon sa International Atomic Energy Agency (IAEA).
Ibinahagi rin ng pinuno ng Atomic Energy Organization ang mga makabagong gamit ng teknolohiyang nuklear sa agrikultura at medisina — partikular sa paggamot ng mga sugat ng mga pasyenteng may diabetes, na maaaring magligtas ng libu-libong buhay.
Ayon sa kanya, nakapag-develop na ang Iran ng mga bagong medikal na pamamaraan gamit ang nuclear technology na nakatulong upang maiwasan ang pagputol ng mga bahagi ng katawan ng mga pasyenteng may diabetes. Halos 2,000 pasyente na ang natulungan ng teknolohiyang ito.
Binigyang-diin pa ni Boroujerdi ang mapayapang katangian ng nuclear program ng Iran:
“Taliwas sa mga kasinungalingan ng Israel at ng mga Amerikano, kailanman ay hindi naghangad ang Iran na gumawa ng sandatang nuklear — at hindi rin ito gagawin. Ginagamit lamang namin ang kaalamang ito para sa siyentipiko, industriyal, at medikal na pag-unlad ng bansa.”
Buod:
Iran ay nagbabala sa U.S.: ang anumang panghaharas sa kanilang oil tankers ay magkakaroon ng matinding kapalit.
Binigyang-diin ang mapayapang paggamit ng nuclear technology, lalo na sa medisina at agrikultura.
Nakagawa na ang Iran ng makabagong paggamot para sa mga diabetic patients gamit ang nuclear science.
