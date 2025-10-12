Hezbollah kinondena ang pag-atake ng Israel sa Msayleh: “Dapat akuin ng estado ang responsibilidad nito”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinondena ng Hezbollah ang pag-atake ng Israel sa Msayleh sa timog Lebanon, na tinawag nitong bahagi ng “paulit-ulit at sinadyang pag-target sa mga sibilyan at sa ekonomiya ng bansa upang hadlangan ang normal na pamumuhay ng mga tao.”
Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Hezbollah na ang patuloy na Israeli aggression laban sa Lebanon, mamamayan nito at soberanya, ay malinaw na nagpapakita ng arogansya at krimen ng rehimeng Zionista — sa kabila ng presensya ng mga bansang tagapamagitan ng kasunduang tigil-putukan at ng Komite sa Pagmamanman nito, habang nananatili ang katahimikan ng mga bansang Arabo at ng internasyonal na komunidad, at buong suporta ng Estados Unidos na lalong nagpapalakas sa loob ng Israel upang ipagpatuloy ang mga pag-atake.
Ayon sa Hezbollah, kinakailangan nito ang:
pambansang pagkakaisa ng mga Lebanese, matatag na posisyon ng estado na tumutugon sa kasalukuyang mga banta, mas aktibong diplomatikong hakbang, malakas na boses sa mga Arab at internasyonal na forum, at agarang paghahain ng reklamo sa UN Security Council upang pilitin ang Israel na itigil ang mga pag-atake nito.
“Hindi maaaring magpatuloy ang ganitong Israeli aggression. Kailangang akuin ng estado ng Lebanon ang pambansang responsibilidad nito sa pagtatanggol at pangangalaga sa sariling mamamayan,” ayon sa pahayag ng Hezbollah.
Sa pagtatapos ng pahayag, nagpaabot ng pagpupugay at paghanga ang Hezbollah sa mga matatag na mamamayan ng timog Lebanon, “na buong tapang na humaharap sa agresyon at nag-aalay ng sakripisyo bilang patunay ng kanilang karapatan sa lupa at marangal na pamumuhay sa sariling bayan.”
Konteksto ng insidente:
Isinagawa ng Israeli Air Force ang serye ng mga pag-atake kaninang madaling-araw sa bayan ng Msayleh – Sidon District, kung saan isang tao ang nasawi at pito ang sugatan, bukod pa sa malawakang pinsala sa mga ari-arian at mga negosyo.
Ang insidenteng ito ay dagdag sa umiigting na tensyon sa hangganan ng Lebanon at Israel, kasabay ng mga panawagan para sa internasyonal na pagkilos upang pigilan ang karagdagang karahasan.
