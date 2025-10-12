Admiral Tangsiri: “Ipinakita ng mga miyembro ng IRGC ang matinding tapang sa harap ng puwersang Amerikano”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Admiral Alireza Tangsiri, kumander ng Navy ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ang katapangan at kabayanihan ng mga puwersa ng Iran sa pakikipaglaban sa mga puwersang Amerikano noong dekada 1980.
“Ipinagtatanggol namin ang aming mga interes sa Persian Gulf hanggang sa huling sandali,” aniya.
Ayon kay Tangsiri, noong panahong iyon, ang pinakamalakas na armas na taglay ng Iran ay mga RPG launcher lamang. Paglaon ay nadagdagan ito ng mga 107mm rocket launcher.
“Wala kaming air cover o modernong kagamitan, ngunit gamit ang limitadong kakayahan, nakipaglaban kami nang direkta laban sa mga puwersang Amerikano sa loob ng isang taon at kalahati — isang hindi pantay na digmaan kung saan maraming martir ang ibinuwis ng IRGC Navy,” paliwanag niya.
Ipinabatid din ng opisyal na dapat malaman ng sambayanang Iranian na 9 na mandirigma ng IRGC Navy ang nag-alay ng buhay bilang mga tagapagtanggol ng mga banal na dambana at bilang mga mandirigma laban sa pandaigdigang arogansya sa Persian Gulf.
“Mula sa siyam na mabibigat na dagok na tinanggap ng Amerika, anim sa mga ito ay noong panahon ng Sacred Defense (Iran–Iraq war) — kung kailan harap-harapang humarap sa atin ang mga Amerikano na may makabagong armas, ngunit sa tulong ng Diyos, sila ay natalo,” dagdag pa niya.
Binanggit ni Admiral Tangsiri ang Operation October 18, 1987, kung saan 7 miyembro ng IRGC ang nasawi at 3 ang nasugatan. Isa sa mga martir na ito ay kabilang din sa mga biktima ng 2018 Ahvaz terrorist attack, na isinagawa ng mga tauhang konektado sa pandaigdigang imperyalismo.
Kabilang sa mga martir ng operasyon ang:
Shahid Mahdavi
Shahid Mobaraki
Shahid Shafi’i
Shahid Tavassoli
Shahid Kord
Dalawang Shahid Mohammadi
“Bawat isa sa kanila ay simbolo ng tapang at pananampalataya sa pakikibaka laban sa isang malupit na kaaway,” pagtatapos ni Tangsiri.
Ang pahayag ni Admiral Tangsiri ay isang paalala ng matagal nang tensyon at mga direktang sagupaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos sa Persian Gulf, lalo na noong dekada 1980.
