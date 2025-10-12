Pagkamatay ng isang sundalong Israeli dahil sa mga sugat na natamo nito sa labanan sa katimugang Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang sundalong Israeli ang namatay matapos ang ilang araw na pagkaka-ospital dahil sa mga sugat na natamo mula sa pagsabog ng granada sa katimugang bahagi ng Gaza Strip.
Ayon sa pahayag ng hukbong Israeli, si Shmuel Gad Rahamim, isang 31-taong gulang na reserbang sundalo mula sa pananakop na lungsod ng Giv’at Ze’ev sa sinasakop na Jerusalem, ay nasugatan noong mga nakaraang araw dahil sa pagsabog ng granada. Dinala siya sa ospital para sa gamutan, ngunit kalaunan ay binawian ng buhay dahil sa matinding pinsala.
Ipinahayag ng hukbo ng Israel na iniimbestigahan pa ang insidente.
Noong Lunes, inanunsyo ng Ministri ng Depensa ng Israel na mula pa noong Oktubre 7, 2023, 1,152 sundalo at pulis ng rehimeng Israeli ang napatay. Gayunman, ayon sa mga analista, mas mataas umano ang aktwal na bilang ng mga nasawi kaysa sa opisyal na datos dahil sa mahigpit na censorship ng Israel sa mga ulat hinggil sa pinsala ng kanilang pwersa, lalo na sa Gaza at katimugang Lebanon.
Lumabas ang balitang ito matapos ianunsyo ni dating US President Donald Trump ang tagumpay umano ng Washington sa pagbuo ng isang komprehensibong kasunduan sa kapayapaan sa Gaza Strip, na magbibigay-daan sa rekonstruksiyon at mas malawak na negosasyon kasama ang Palestinian Authority at iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang kasunduang ito ay nagsimula nang ipatupad nitong Biyernes, at bahagi ng kasunduan ang pag-alis ng ilang pwersang Israeli mula sa loob ng Gaza.
Sa nakalipas na dalawang taon, isinagawa ng Israel — sa tulong ng Estados Unidos — ang isang mapanirang digmaan laban sa mga mamamayan ng Gaza, na nagdulot ng malawakang patayan, gutom, pagkawasak, at sapilitang pagpapalikas. Patuloy na nagsagawa ng mga opensiba ang Tel Aviv sa kabila ng mga panawagang pandaigdig at mga kautusan ng International Court of Justice.
Ayon sa opisyal na datos ng Palestina:
67,000 ➝ bilang ng mga nasawi
170,000 ➝ bilang ng mga nasugatan
460 ➝ namatay dahil sa gutom dulot ng blockade ng Israel, kabilang ang 154 bata.
