2 nasawi sa pinakamabigat na airstrike ng Israel sa timog Lebanon mula nang magkabisa ang tigil-putukan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dalawang katao ang napatay at anim ang malubhang nasugatan nitong Sabado matapos ang mabigat na pambobomba ng Israeli air force sa mga lugar ng Mseileh at Qlaileh sa timog Lebanon — ang pinakamalalang pag-atake mula nang magkaroon ng kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah.
Kinondena ng pamahalaan ng Lebanon ang mga pag-atake, na naganap ilang araw matapos ang pagpapatupad ng kaparehong kasunduan sa Gaza.
Detalye ng pag-atake
Ayon sa National News Agency ng Lebanon, isang drone ng Israel ang bumaril ng guided missile sa isang sasakyan malapit sa pampublikong paaralan sa Qlaileh, na nagresulta sa pagkamatay ng isang hindi pa nakikilalang biktima.
Mas maaga pa, iniulat din ng ahensya na isinagawa ng Israeli air force ang pinakamalaking airstrike sa isang purely economic zone mula nang matapos ang 66-araw na digmaan.
Pinuntirya ng mga eroplano ng Israel ang mga tindahan ng heavy construction equipment sa kahabaan ng Mseileh–Zahrani road, at higit sa sampung airstrikes ang isinagawa bago mag-umaga. Maraming missile ang pinakawalan na nagdulot ng malalakas na pagsabog at nagpaalab sa paligid — inilarawan ng mga saksi na tila isang lindol ang lakas ng pagyanig.
Sa pag-atakeng ito, isang sibilyan ang namatay at anim na iba pa ang malubhang nasugatan.
Reaksyon ng Lebanon
Mariing kinondena ni Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon ang pambobomba ng Israel, na umano’y tumarget ng mga pasilidad na sibilyan. Sa kabilang panig, iginiit ng hukbo ng Israel na mga inprastrakturang konektado sa Hezbollah umano ang kanilang tinarget.
Binanggit ni Aoun na mapanganib ang pag-atakeng ito dahil ginawa ito pagkatapos ng ceasefire sa Gaza, at tinanong niya kung ito ba ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng Israel na buksan muli ang front sa Lebanon upang takpan ang kabiguan nito sa Gaza.
Kontekstong historikal
Noong Oktubre 2023, nagsimula ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon, na lumala sa isang buong digmaan noong Setyembre 2024.
Mahigit 4,000 ang nasawi at humigit-kumulang 17,000 ang nasugatan sa panahong iyon.
Bagaman nagkaroon ng kasunduang tigil-putukan noong Nobyembre 2024, higit sa 4,500 beses nang nilabag ng Israel ang kasunduan, na nagdulot ng maraming pagkamatay at pinsala.
Patuloy ring inuokupa ng Israel ang limang burol sa loob ng teritoryo ng Lebanon na sinakop noong digmaan, bukod pa sa mga teritoryong inangkin nito mula dekada-dekada na ang nakalipas.
Nitong Agosto, sa ilalim ng presyon ng US, nagpasya ang gobyerno ng Lebanon na subukang alisan ng armas ang Hezbollah, ngunit tinanggihan ito ng kilusan bilang isang “malaking pagkakamali”.
