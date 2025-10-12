Galit ng mga Zionista sa pagkatalo sa Gaza / Patuloy na umiiral ang Hamas at ang paglaban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inamin ng Channel 12 ng Israeli TV na hindi natalo ang Hamas sa kabila ng dalawang taon ng mabibigat na labanan. Hindi natupad ng Israel ang pangunahing layunin nitong “pabagsakin ang Hamas.”
Pagkatapos ng dalawang taon ng Operation “Bagyo ng Al-Aqsa” (Tu’fan al-Aqsa), nakamit ang unang yugto ng tigil-putukan sa pagitan ng Hamas at Israel sa pamamagitan ng panghihimasok ng Qatar at Egypt.
Matinding batikos sa loob ng Israel
Matapos ang tigil-putukan, maraming opisyal at midya sa Israel ang bumatikos sa pamahalaan ni Netanyahu at sa “war cabinet” ng Tel Aviv. Marami ang nagsabing nagtapos ang dalawang taon ng digmaan sa mapait na kabiguan, habang nananatiling matatag ang Hamas.
Ayon sa pahayagang Haaretz,
“Malapit nang matapos ang digmaan sa Gaza, ngunit hindi ito nangangahulugang panalo para sa Israel. Nakaligtas ang Hamas, nakapagpalaya ng mga bilanggong Palestino, at naibalik ang atensyon ng mundo sa isyu ng Palestina. Hindi nakamit ng Tel Aviv ang tunay na tagumpay.”
Kritika mula sa mga analista at pulitiko
Ayon kay Yoni Ben Menachem, mananaliksik ng JCFA Center sa Israel:
“Walang posibilidad na isusuko ng Hamas ang kanilang mga armas. Hindi kayang kumilos ng Israel nang walang pahintulot ng Amerika at ni Trump.”
Isang miyembro ng Knesset (parlamento ng Israel) ang bumatikos kay Netanyahu:
“Ginoong Punong Ministro, napatunayan mo na tayo’y na-isolate sa mundo. Nagsalita ka sa UN sa isang halos walang lamang bulwagan; ang mga tao ay umalis at tanging delegasyon ng Israel at Amerika ang pumalakpak.”
Si Meir Javedanfar, isang eksperto ng Israel na nagsasalita ng Farsi, ay umamin:
“Hindi mawawala ang Hamas. Napilitan ang Israel na tanggapin ang tigil-putukan kapalit ng malalaking konsesyon.”
Channel 12 ng Israel:
“Sa kabila ng dalawang taon ng napakahirap na digmaan, ipinakita ng Hamas ang tapang nito at hindi ito natalo. Ang pangunahing layunin ng Israel — ang pabagsakin ang Hamas — ay hindi natupad.”
Buod:
Hindi natalo ang Hamas sa Gaza.
Israel ay nakaranas ng pagkabigo at pag-iisa sa pandaigdigang entablado.
Lumalakas ang mga panloob na kritisismo laban sa pamahalaan ni Netanyahu.
Nanatiling buhay at aktibo ang kilusang paglaban ng mga Palestino.
