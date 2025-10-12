Israel, Hindi Isinama ang Dalawang Kilalang Doktor na Palestino sa Kasunduang Palitan ng mga Bilanggo sa Ceasefire

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tumanggi ang Israel na isama ang dalawang kilalang doktor na Palestino — sina Dr. Hussam Abu Safiya at Dr. Marwan al-Hams — sa kasunduang palitan ng mga bihag bilang bahagi ng tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Mariing kinondena ng mga grupong pangkarapatang pantao ang hakbang na ito, na tinawag nila itong malinaw na halimbawa ng pang-aabuso at pagpapabaya sa mga detenido.
Sinabi ng isang opisyal ng Hamas sa CNN noong Biyernes na “tumanggi ang mga puwersa ng okupasyon na palayain si Dr. Hussam Abu Safiya.”
Si Abu Safiya, isang pediatrician at dating direktor ng Kamal Adwan Hospital, ay inaresto noong Disyembre 2024 nang salakayin ng mga sundalong Israeli ang nasabing ospital — ang huling pangunahing gumaganang ospital sa hilagang Gaza.
Idinagdag pa ng opisyal na hindi rin isinama sa kasunduan si Dr. Marwan al-Hams, direktor ng mga field hospital sa Gaza.
Ayon sa kasunduan, magpapalaya ang Hamas ng 48 bihag na Israeli (20 sa kanila ang sinasabing buhay pa), kapalit ng 250 Palestinian prisoners na may habangbuhay na sentensiya at 1,700 na Gazan detainees na inaresto matapos ang Oktubre 7, 2023.
Ngunit iniulat ng CNN na sinasadyang hindi isinama ng Israel sina Dr. Abu Safiya at Dr. al-Hams sa listahan ng palitan, sa kabila ng kanilang mahalagang katayuan.
Ayon sa Physicians for Human Rights Israel (PHRI), nakaranas si Dr. Abu Safiya ng gutom, pisikal na pananakit, at marahas na inspeksiyon habang nakakulong. Mula pa noong Marso, hindi pa siya nakasuhan, naiimbestigahan, o naiharap sa hukuman.
Mariing kinondena ng PHRI ang patuloy niyang pagkakakulong bilang bahagi umano ng sistematikong pag-target ng Israel sa mga propesyonal sa kalusugan at mga institusyong medikal sa Gaza.Noong nakaraang buwan, sinabi ng abogado ni Abu Safiya na si Ghaid Qasem na “iniwan siya upang mamatay sa sakit at gutom” sa Sde Teiman detention center, isang kulungan ng Israel na kilala sa malulupit na kondisyon. Lumalala umano ang kanyang kalagayan dahil sa kawalan ng gamutan para sa pananakit ng dibdib, iregular na tibok ng puso, at mataas na presyon ng dugo.
Samantala, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Dr. Marwan al-Hams mula nang dukutin siya ng mga lihim na yunit ng Israel sa katimugang Gaza noong Hulyo, ayon sa mga opisyal ng Palestino.
Nanawagan ang Palestinian Ministry of Health para sa kanyang agarang paglaya at tinawag itong “lantad na paglabag sa internasyonal na makataong batas.”
Sina Dr. Abu Safiya at Dr. al-Hams ay kabilang sa daan-daang manggagamot at health workers na inaresto sa loob ng dalawang taong kampanyang militar ng Israel sa Gaza — isang kampanyang nagpatigil sa operasyon ng karamihan ng mga ospital at nagpabagsak sa sistemang pangkalusugan ng teritoryo.
