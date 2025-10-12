Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa mga nakaraang araw, ang mga protesta ng mga maka-Kanluran at ang pag-atake sa palasyo ng pangulo ay nagbunsod sa Georgia na maging sentro ng mga kaganapan sa Timog Caucasus. Bagaman bahagyang humupa ang kaguluhan matapos ang tagumpay ng naghaharing partidong "Georgian Dream", ipinapakita ng mga ebidensya na patuloy ang pagsisikap ng Kanluran na pabagu-baguin ang bansa upang pigilan ang impluwensiya ng alyansang Rusya-Tsina-Iran.
Mahalaga ang Georgia para sa silangang alyansa dahil sa heopolitikal nitong lokasyon sa Black Sea at sa mahalagang papel nito sa gitnang koridor ng Tsina. Ang pamumuhunan ng Beijing sa estratehikong daungan ng "Anaklia" at ang kapansin-pansing pagtaas ng container transit ay nagbigay sa Georgia ng kritikal na papel sa rutang pangkalakalan mula Silangan patungong Europa—isang malaking dagok sa Kanluran.
Ang kalapitan ng Tbilisi sa Moscow, Beijing, at maging sa Tehran—lalo na sa konteksto ng mga proyektong transito tulad ng "Persian Gulf–Black Sea Corridor"—ay lalong nagpapalala sa pag-aalala ng Washington at Brussels. Ipinapakita ng mga kamakailang kaganapan na ang heopolitikal na tunggalian sa Timog Caucasus ay pumasok na sa bagong yugto, at nasa puso ng labanan ang Georgia.
