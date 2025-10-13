Mga Aktibista sa Chicago Nagsagawa ng Protesta Laban sa Gobernador ng Minnesota Dahil sa Patakaran sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa Chicago, Illinois, nagsagawa ng malawakang protesta ang mga aktibista laban kay Gobernador ng Minnesota na si Tim Walz matapos siyang lumahok sa isang pampublikong kaganapan sa lungsod.
Pinuna ng mga nagprotesta ang pro-Israel na posisyon ni Walz at ang kanyang pananatiling tahimik tungkol sa tinatawag nilang patuloy na genocide sa Gaza.
Sa loob at labas ng lugar ng kaganapan, malinaw ang mga sigaw ng mga nagprotesta na hindi welcome si Walz, at binanggit nila ang kanyang pagtangging tumugon sa paulit-ulit na panawagan ng mga residente ng Minnesota na i-divest ang pondo ng estado mula sa mga kumpanyang Israeli.
Inihambing din ng mga aktibista si Walz kay Illinois State Treasurer Michael Frerichs, na sa kabila ng dalawang taon ng protesta, ay patuloy na tumatangging i-divest ang pampublikong pondo mula sa mga Israeli bonds o mga kumpanyang kumikita sa giyera laban sa mga Palestino sa Gaza.
Ang protesta na ito ay bahagi ng mas malawak na kilusan ng mga aktibista sa U.S. na humihiling ng pananagutan sa suporta sa mga militar na aksyon ng Israel sa Gaza.
