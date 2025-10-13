Plano ba talaga sa tunay na Kapayapaan o sa Pansamantlang lamang ng Tigil-Putukan?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nang ipahayag ni Donald Trump ang kanyang mungkahi upang wakasan ang digmaan sa Gaza, maraming tumuring dito bilang isang “makasaysayang plano sa kapayapaan.” Ngunit sa masusing pagsusuri, lumilitaw na hindi ito isang ganap na kasunduan sa kapayapaan, kundi isang kondisyonal na tigil-putukan, isang pansamantalang pahinga na may mas maraming tanong kaysa kasagutan.
Ayon sa teksto ni Trump, iminungkahi ang agad-agad na pagtigil sa labanan, pagpapalitan ng mga bihag at bilanggo, pagpasok ng tulong pang-humanitarian, at bahagyang pag-urong ng mga tropang Israeli. Binanggit din ang pagbuo ng isang “technocratic” na pamahalaang Palestinian na pansamantalang mamamahala sa Gaza sa ilalim ng internasyonal na superbisyon.
Ngunit sa kabila ng mga paunang hakbang na ito, walang malinaw na pangmatagalang solusyong pampulitika: walang pagbanggit sa karapatan sa soberanya ng Palestina, karapatan sa pagbabalik, wakas ng blockade, o ang okupasyong nagpapatuloy ng karahasan.
Si Trump, gaya ng dati, ipinakita ang inisyatibang ito bilang isang personal na tagumpay, nang hindi tinutugunan ang ugat ng hidwaan: tuloy-tuloy na kolonisasyon, pagtanggi sa estado ng Palestina, at walang pananagutan ng Israel. Ang tigil-putukan ay maaaring huminto sa mga pambobomba, ngunit hindi nito ginagamot ang pinagmumulan ng pagdurusa. Kung hindi matatapos ang okupasyon, anumang tigil-putukan ay pansamantala lamang bago muling sumiklab ang karahasan.
Pumayag ang Hamas na talakayin ang pagpapalitan ng bilanggo at isang limitadong transisyon, ngunit hindi nito isinusuko ang kanilang karapatang lumaban o kontrol sa pulitika ng Gaza nang walang garantiya. Para naman sa Israel, nakikita nila ang plano bilang pagkakataong ipatupad ang isang “administrative peace” na nagpapanatili ng kanilang kontrol militar at ekonomiko. Dahil dito, bawat panig ay nag-iinterpret ng teksto ayon sa sariling interes, kaya’t hindi tiyak ang hinaharap ng kasunduan.
Alam ng mga bansang Arabo na sumusuporta sa mediation—tulad ng Egypt, Qatar, at Jordan—na kung walang komprehensibong solusyon kabilang ang West Bank, Jerusalem, at buong pag-angat ng blockade, panandalian lamang ang anumang kasunduan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ipinag-uutos mula Washington o ipinapataw sa kondisyon; ito ay nagmumula sa buong pagkilala sa tao at karapatan ng mga Palestinian na mamuhay ng malaya sa kanilang lupain.
Sa kasalukuyan, ang plano ni Trump ay tigilan lamang ng labanan na may diplomatikong layunin, hindi tunay na plano sa kapayapaan. Maaaring maging simula ito ng mas malalim na proseso kung ito ay mauwi sa dekolonisasyon at katarungan, ngunit kung mananatiling pansamantala at walang garantiya, ito ay maaalala bilang isa pang halimbawa ng politikang manipulasyon na nakabalot sa pag-asa.
Isang pangunahing prinsipyo ang dapat tandaan: walang kasunduan o negosasyon tungkol sa hinaharap ng Palestina ang maaaring ituring na lehitimo nang wala ang partisipasyon ng lahat ng Palestinian na pwersa. Tanging ang taong Palestina, bilang isang kabuuan at sa pamamagitan ng kanilang pambansang pagkakaisa, ang may moral at politikal na karapatan upang magpasya sa kanilang kapalaran.
Samantala, ang taong Palestina ay patuloy na nagbabayad ng presyo ng pandaigdigang kawalang-katarungan. At gaya ng dati, dapat nating tandaan na ang kapayapaan ay hindi itinatayo sa mga pangako, kundi sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.
