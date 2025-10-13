Paliwanag ni Araghchi tungkol sa Hindi Pagdalo sa Sharm El-Sheikh: “Hindi Kami Nakikipag-ugnayan sa Mga Umi-atake sa Tao ng Iran”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang Hindi pagdalo ng Iran sa pulong sa Sharm El-Sheikh ay dahil hindi makikipag-ugnayan ang bansa sa mga lumalabag at umaatake sa kanilang mamamayan, at patuloy na nagbabanta at nagpapatupad ng parusa laban sa Iran.
Sa isang pahayag sa X noong Lunes, 21 Mehr 1404, sinabi ni Araghchi:
“Nagpapasalamat ang Iran sa imbitasyon ni Pangulong el-Sisi na dumalo sa pulong sa Sharm El-Sheikh. Bagama’t may hangarin kami para sa diplomasya, ni Pangulong Pezeshkian ni ako ay hindi makikipag-ugnayan sa mga taong umaatake sa mamamayan ng Iran at patuloy na nagbabanta at nagtatakda ng parusa.”
Idinagdag niya na ipinapakita ng Iran ang suporta sa anumang inisyatiba na magtatapos sa genocidyo ng Israel sa Gaza at magdudulot ng pag-alis ng mga puwersang mananakop.
Binigyang-diin ni Araghchi na ang mga Palestinian ay ganap na may karapatan na tukuyin ang kanilang sariling kapalaran, at na ang lahat ng bansa ay may tungkulin na tumulong sa kanila sa legal at makatarungang paraan.
Dagdag pa niya:
“Ang Iran ay palaging naging isang susi sa kapayapaan sa rehiyon at mananatili bilang ganito. Hindi tulad ng genocidal na rehimen ng Israel, ang Iran ay hindi naghahangad ng walang katapusang digmaan, lalo na sa gastos ng kanilang sinasabing mga kaalyado, kundi naghahangad ng pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran, at pakikipagtulungan.”
