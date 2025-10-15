Pagkamatay ni Saleh Al-Ja'frawi: Isang Trahedya sa Gitna ng Kapayapaan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Saleh Al-Ja'frawi, isang kilalang Palestinian journalist mula Gaza, ay pinaslang apat na araw matapos ang deklarasyon ng tigil-putukan—pinaniniwalaang sa kamay ng mga armadong grupong kaalyado ng Israel.
Sino si Saleh Al-Ja'frawi?
Isang 28-taong gulang na independent journalist mula Gaza, kilala sa kanyang mga video at ulat tungkol sa buhay ng mga Palestino sa gitna ng digmaan.
Aktibo sa social media, madalas magpakita ng makataong aspeto ng buhay sa Gaza—mula sa mga bata, hayop, hanggang sa araw-araw na pakikibaka ng mga sibilyan.
Itinuturing na “boses ng mga pinatahimik”, kaalyado ng mga mamamahayag tulad ni Anas Al-Sharif ng Al Jazeera.
Ano ang nangyari?
Noong Linggo ng gabi, apat na araw matapos ang deklarasyon ng tigil-putukan, si Saleh ay binaril sa Sabra district ng Gaza habang nag-uulat tungkol sa mga pinsala sa lungsod.
Ayon sa mga ulat, siya ay pinaputukan ng pitong beses ng mga armadong grupong kaalyado ng Israel, habang ang mga puwersa ng seguridad ng Gaza ay nakikipag-engkuwentro sa mga rebelde sa lugar.
Sino ang responsible sa pagpaslangan?
Batay sa mga ulat mula sa IRNA at TRT, ang mga salarin ay mga armadong grupong rebelde na sinasabing may koneksyon sa Israel.
Ang insidente ay naganap habang ang mga evacuees ay bumabalik sa Gaza, at ilang sibilyan din ang nasawi sa parehong pag-atake.
Konteksto ng Tigil-Putukan:
Ang tigil-putukan ay idineklara matapos ang dalawang taon at dalawang araw ng digmaan, na may kasamang kasunduan sa pagpapalitan ng mga bihag at pag-atras ng mga puwersa ng Israel.
Sa kabila ng deklarasyon ng kapayapaan, patuloy ang kaguluhan sa loob ng Gaza, kabilang ang mga pag-atake ng mga grupong hindi kontrolado ng Hamas.
Reaksyon ng Publiko:
Malawak ang pagdadalamhati sa social media, lalo na sa mga video ng ama ni Saleh na nagluluksa sa tabi ng kanyang bangkay.
Ang kanyang pagkamatay ay naging simbolo ng patuloy na panganib sa mga mamamahayag sa mga conflict zones.
……….
328
Your Comment