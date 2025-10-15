Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa loob ng anim na buwan, mahigit 85,000 military drones ang ipinadala ng United Kingdom sa Ukraine bilang bahagi ng £600 milyong pondong suporta para sa digmaan laban sa Russia.
Ayon kay John Healey, Kalihim ng Depensa ng UK, ang pamahalaan ng Britain ay naglaan ng £600 milyon ngayong 2025 upang pabilisin ang produksyon at paghahatid ng mga drones para sa Armed Forces ng Ukraine. Sa loob lamang ng anim na buwan, mahigit 85,000 military drones ang naipadala sa Kyiv.
Anong uri ng drones ang ipinadala?
Tens of thousands ng short-range FPV (First-Person View) drones
May kakayahang magbigay ng live video feed mula sa onboard camera patungo sa operator
Ginagamit para sa:
Reconnaissance o pagmamanman
Precision strikes o tumpak na pag-atake
Pagkaantala sa supply lines ng Russia
Bakit ito mahalaga?
Ang FPV drones ay nagbibigay ng real-time situational awareness sa mga sundalo ng Ukraine.
Nakakatulong ito sa pag-target ng mga posisyon ng Russia nang mas mabilis at mas ligtas.
Bahagi ito ng estratehiya ng UK upang tapatan ang tumitinding drone attacks ng Russia, na ayon sa mga ulat ay umabot sa 5,500 one-way attack drones noong Setyembre lamang.
Diplomatikong Impikasyon:
Ang hakbang ng UK ay nagpapakita ng matatag na suporta sa Ukraine sa gitna ng patuloy na agresyon ng Russia.
Pinatitibay nito ang kooperasyon ng NATO sa larangan ng teknolohiyang militar.
Nagbibigay din ito ng trabaho sa mga kompanyang British na gumagawa ng mga drone, ayon sa ulat ng Ministry of Defence.
