Pananaw ng Islamic Jihad: Walang Pagpayag sa Pag-aalis ng Armas o Internasyonal na Pamamahala sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Islamic Jihad ng Palestina ay mariing tumutol sa anumang panukala ng sapilitang pag-aalis ng armas ng mga grupong paglaban sa Gaza, at tinutulan din ang ideya ng pamamahala ng mga internasyonal na kinatawan sa rehiyon.
Pahayag ni Mohammad Al-Hindi:
Si Mohammad Al-Hindi, Deputy Secretary-General ng Islamic Jihad Movement sa Palestina, ay naglabas ng matinding pahayag sa media:
Hindi pumapayag ang mga grupong paglaban sa Gaza sa pag-aalis ng kanilang armas, at hindi rin nila tinatanggap ang anumang banta ng sapilitang disarmament.
Ayon sa kanya, ang mga hakbang ng Israel upang hadlangan ang pagpapatupad ng kasunduan sa tigil-putukan ay inaasahan na, at bahagi ng estratehiya nitong pahinain ang paglaban ng mga Palestino.
Pagbatikos kay Netanyahu:
Binatikos ni Al-Hindi si Prime Minister Benjamin Netanyahu, na aniya ay nabigo sa kanyang ilusyon ng “ganap na tagumpay” sa Gaza.
Sinabi rin niya na hindi tatanggapin ng Islamic Jihad ang anumang internasyonal na kinatawan na mamamahala sa Gaza Strip.
Tungkol sa Tigil-Putukan:
Ayon sa Islamic Jihad, walang puwersang internasyonal na kasalukuyang nagmo-monitor o nagpapatupad ng kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza.
Binanggit din ni Al-Hindi na walang mga lihim na probisyon sa kasunduan, taliwas sa mga tsismis na pinapalaganap ng Israel.
Mas Malawak na Konteksto:
Ang paninindigan ng Islamic Jihad ay nagpapakita ng matinding pagtutol sa anumang uri ng dayuhang interbensyon, lalo na kung ito ay maglalayong kontrolin ang mga grupong paglaban.
Sa kabila ng mga panawagan para sa kapayapaan, nananatiling sentral ang armas sa identidad at estratehiya ng mga grupong paglaban, ayon sa mga opisyal ng Palestina.
………….
328
Your Comment