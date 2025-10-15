Riles ni Erdoğan vs. Landas ng Iran: Labanan para sa Geopolitikal na Dominasyon + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang proyekto ng riles ni Erdoğan ay bahagi ng estratehikong plano ng Turkey upang kontrahin ang “Iranian Corridor” at palakasin ang impluwensiya nito sa rehiyon—isang lumalalim na tunggalian sa gitna ng Gitnang Silangan.
Ano ang “Iranian Corridor”?
Ang tinutukoy na “Iranian Corridor” ay isang transit at logistics network na layong ikonekta ang Iran sa Mediterranean sa pamamagitan ng Iraq at Syria. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Tehran upang:
Palakasin ang ekonomikong ugnayan sa rehiyon
Magbigay ng suporta sa mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah at Syrian government
Magtatag ng land-based access sa Lebanon at Gaza
Ano ngha ba ang ginagawa ng Turkey?
Ayon sa mga ulat mula sa Eghtesad Online at EcoIran, si Pangulong Erdoğan ay:
Nagpapalawak ng mga proyektong riles sa silangang Turkey at patungong Caucasus
Aktibong sumusuporta sa Zangezur Corridor, isang alternatibong ruta na dumadaan sa Azerbaijan at Armenia, na layong ikonekta ang Turkey sa Central Asia nang hindi dumadaan sa Iran
Nakikipag-ugnayan sa mga bansang tulad ng Azerbaijan, Georgia, at Israel upang palakasin ang network ng transportasyon at enerhiya
Ano ang mga implikasyon nito?
Geopolitikal na kompetisyon sa pagitan ng Iran at Turkey sa mga rehiyong tulad ng Caucasus, Syria, at Iraq
Paglalaban sa kontrol ng mga trade routes, pipeline, at access sa Mediterranean
Pagkakaroon ng masalimuot na ugnayan sa mga bansang may interes sa rehiyon, kabilang ang Russia, Israel, at mga bansang Arabo.
Papel ng Estados Unidos at “Trump Road”
Ayon sa ulat ng EcoIran, ang tinatawag na “Trump Road” ay isang transit corridor mula Armenia patungong Caspian Sea, na sinasabing may 99-taong kasunduan sa pamahalaan ng U.S.
Ito ay maaaring magbigay ng bagong leverage sa Turkey, habang pinapahina ang posisyon ng Iran sa hilagang hangganan
Reaksyon ng Iran:
Nagpapahayag ng pag-aalala ang Tehran sa lumalalim na ugnayan ng Turkey sa Israel at Azerbaijan
Tinututulan ang mga hakbang na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa mga lugar na may Shia majority.
Ang tunggalian sa pagitan ng “landas ng Iran” at “riles ni Erdoğan” ay hindi lamang usapin ng imprastruktura, kundi labanan para sa impluwensiya, seguridad, at ideolohiya sa Gitnang Silangan. Gusto mo bang gumawa tayo ng comparative map ng mga corridor na ito?
