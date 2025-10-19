Pag-aalis ng armas ng mga may-ari ng lupain ng Palestina ay isang ganap na pagkampi sa mga mananakop / Ang paggising ng konsensya ng mga rehimeng Ara

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pag-aalis ng armas ng mga may-ari ng lupain ng Palestina ay isang ganap na pagkampi sa mga mananakop / Ang paggising ng konsensya ng mga rehimeng Arabo ang tanging garantiya para sa pag-iingat ng kasalukuyan at hinaharap ng rehiyon
Sinabi ni Dr. Rabhi Halloum: Ang rehimeng Siyonista ay walang kakayahang pumasok sa mga pangmatagalang digmaan at lumalapit ito sa mga mabilisang digmaan. Kaya naman, tinutukoy nito ang mga layunin, inilalarawan ang mga pangmatagalang ambisyon, binubuo ang mga operasyonal na plano, at nagtatakda ng iskedyul para sa gawaing ito.
Kasunod ng kasunduan sa pagitan ng kilusang Hamas at ng rehimeng Siyonista para sa isang tigil-putukan sa Gaza at pagpapatupad ng unang yugto ng kasunduang ito, muling inulit ni Steve Witkoff, espesyal na sugo ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika para sa mga usaping Gitnang Silangan, ang pahayag ng Amerika ukol sa ganap na pag-aalis ng armas ng grupong Hamas sa Gaza; isang pahayag na tinanggihan ng mga opisyal ng Hamas.
Sinabi ni Abdul-Jabbar Said, miyembro ng Political Bureau ng kilusang Hamas sa labas ng Palestina: Ang pag-aalis ng armas ng resistansya ng Palestina sa Gaza Strip sa kasalukuyang kalagayan, nang walang pagtatatag ng isang malayang estadong Palestino at nang walang pamahalaang mamamahala sa Gaza Strip, ay tiyak na magdudulot ng malawakang kaguluhan sa makitid na lugar na ito at lilikha ng isang malaking at mapanganib na puwang. Tulad ng patuloy na paglabag sa tigil-putukan ng rehimeng Siyonista na malinaw na patunay na ang kaaway na ito ay walang anumang obligasyon sa mga inisyatiba at kasunduan at kumikilos ayon sa sariling kagustuhan sa mga krimen ng pagpatay ng lahi.
Kaugnay nito, si Dr. Rabhi Halloum, dating embahador ng Palestina sa mga bansang Turkey, UAE, Brazil, at Indonesia, at dating miyembro ng kilusang Fatah at ng Pambansang Konseho ng Palestina, ay sumagot sa mga tanong ng ABNA ukol sa kasunduan sa tigil-putukan at sa isyu ng pag-aalis ng armas ng resistansya:
Paano ninyo sinusuri ang kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Hamas at ng rehimeng Siyonista sa aspeto ng mga nilalaman, obligasyon, at proseso ng pagpapatupad nito? Ano ang garantiya para sa pagpapatupad ng tigil-putukan at ang pangako ng Israel na hindi muling bobombahin?
Ang rehimeng Siyonista ay walang kakayahang pumasok sa mga pangmatagalang digmaan at lumalapit ito sa mga mabilisang digmaan. Kaya naman, tinutukoy nito ang mga layunin, inilalarawan ang mga pangmatagalang ambisyon, binubuo ang mga operasyonal na plano, at nagtatakda ng iskedyul para sa gawaing ito. Inaangkin ng rehimeng ito na sa mga kamakailang limitadong digmaan ay naabot nito ang ilan sa mga layunin nito at dahil dito ay pumayag ito sa isang (hindi permanenteng) tigil-putukan.
Ang tanging paggising ng konsensya sa mga naghaharing rehimen sa karamihan ng mga bansang Arabo, ang kanilang pagtupad sa “Arab Joint Defense Charter,” at ang tunay na partisipasyon ng mga mamamayan sa pamamahala ng mga mahahalagang usaping pampulitika, pang-ekonomiya, at makatao ay maaaring maging tanging garantiya para sa pag-iingat ng kasalukuyan at hinaharap ng sambayanan sa pangkalahatan.
Paano ninyo nakikita ang kinabukasan ng West Bank sa gitna ng mga kamakailang pagbabago sa Knesset para sa pag-apruba ng aneksasyon at ang pag-aalala ng opisina ni “Benjamin Netanyahu,” Punong Ministro ng rehimeng ito ukol sa isyung ito?
Bago igawad ang Nobel Peace Prize kay Maria Corina Machado mula sa Venezuela, si Trump ay may pagnanais na makatanggap ng Nobel Peace Prize, ngunit nabigo ang kanyang mga inaasahan, lalo na’t dati na siyang tumutol sa desisyon ng rehimeng Siyonista na aneksahin ang West Bank sa mga sinakop na teritoryo, isang rehimen na personal niyang itinuturing na napakaliit at may layuning palawakin ang teritoryo nito sa pamamagitan ng aneksasyon ng West Bank. Dahil dito, kamakailan ay mabilis na inihayag ng mga mananakop na Siyonista ang isyu ng aneksasyon ng West Bank batay sa mungkahi nina Itamar Ben Gvir at Bezalel Smotrich, mga ministro ng Israel. Inaprubahan ng Israel ang pagtatayo ng mga pamayanang Hudyo sa rehiyong ito na nangangailangan ng paglipat ng 800,000 mga naninirahan, at kamakailan ay sinimulan na ang pagpapatupad nito.
Sa kabila ng pagtanggi ng mga grupong resistansya ng Palestina, paano ninyo sinusuri ang isyu ng pag-aalis ng armas ng Hamas at ng mga grupong resistansya?
Ang sinumang patas na tagamasid ay dapat panatilihin ang hindi pagkiling sa ganitong usapin at bago magmungkahi ng pag-aalis ng armas ng mga may-ari ng lupaing matagal nang naninirahan doon, ay dapat munang imungkahi ang pag-aalis ng armas ng mga mananakop na Siyonista, at hindi tahasang pagkampi sa mga mananakop at pagtanggi sa mga karapatan ng mga inapi. Sa puntong ito, dapat nating alalahanin ang mga konbensyon, pamantayan, at pandaigdigang batas, lalo na ang Artikulo 7 ng Charter ng United Nations na tahasang kinikilala ang karapatan ng may-ari ng lupa na ipagtanggol ang kanyang lupain laban sa anumang pananakop o dayuhang agresyon sa pamamagitan ng anumang paraan, kabilang ang armas.
Paano ninyo sinusuri ang landas ng pagtatatag ng estadong Palestino sa gitna ng pagkakaroon ng axis ng resistansya at ang pagsusumikap ng rehimeng Siyonista na itaguyod ang pangalan ni “Tony Blair” para pamahalaan ang Gaza?
Ang mga tao ang pinagmumulan ng kapangyarihan at may karapatang pumili ng mga opisyal sa pamamagitan ng malayang halalan ng mamamayan. Walang umiiral na kapangyarihan na hindi halal ng bayan ang may lehitimong karapatang mamuno sa mga tao, anuman ang paliwanag o pahintulot.
Paano napilitang buksan muli ng Israel ang “Rafah” border crossing?
Ang hakbang na ito ay isang desperadong pagsisikap ng mga mabangis at kriminal na mananakop upang sirain ang internasyonal na pag-iisa at itigil ang mabangis at mapanirang digmaan laban sa mga mamamayang Palestino sa Gaza at West Bank.
