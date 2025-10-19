Malawakang Ehersisyong Militar ng Israel sa Hangganan ng Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang hukbong sandatahan ng rehimeng Siyonista ay nag-anunsyo ng pagsisimula ng isang malawakang ehersisyong militar sa mga rehiyong malapit sa hangganan ng Lebanon.
Ang nasabing ehersisyo ay magsisimula ngayong hapon at magtatagal hanggang Huwebes, na may layuning paghandaan ang iba’t ibang senaryong pangseguridad at depensa.
Ayon kay Avichay Adraee, tagapagsalita ng militar ng Israel, ang ehersisyo ay isasagawa sa rehiyon ng Galilea, kabilang ang mga lungsod, baybayin, at mga lugar sa loob ng bansa.
Sa kanyang pahayag sa Telegram, sinabi ni Adraee: “Layunin ng ehersisyong ito ang palakasin ang koordinasyon ng iba’t ibang yunit ng militar upang harapin ang mga agarang banta at tiyakin ang seguridad ng rehiyon.”
Sa panahon ng ehersisyo, inaasahang maririnig ang mga pagsabog, at gagamit ng mga simulation equipment, drone, air at naval units. Makikita rin ang malawakang galaw ng mga puwersang panseguridad sa iba’t ibang lugar.
Ayon kay Adraee, ang ehersisyong ito ay bahagi ng taunang plano ng pagsasanay ng militar ng Israel para sa taong 2025 at hindi umano kaugnay ng kasalukuyang tensyon.
Gayunman, mahalagang banggitin na ang ehersisyong ito ay isinasagawa sa gitna ng tumitinding tensyon sa hilagang hangganan ng Israel at Lebanon, at malinaw na layunin ng militar na palakasin ang kahandaan nito sa harap ng mga posibleng banta.
Konteksto ng Ehersisyo:
Ang rehiyon ng hilagang Israel at katimugang Lebanon ay matagal nang sentro ng tensyon, lalo na sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Sa mga nakaraang buwan, tumaas ang antas ng sagupaan at palitan ng putok sa hangganan, na nagdulot ng pangamba sa posibleng mas malawak na digmaan.
Mga Layunin ng Ehersisyo:
Pagpapakita ng lakas militar sa mga kalapit na bansa, partikular sa Lebanon at Syria.
Pagsasanay sa mga senaryong may sabayang banta—mula sa mga drone attack hanggang sa ground infiltration.
Pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng mga yunit ng hukbo, kabilang ang air force, navy, at ground forces.
Mga Posibleng Implikasyon:
Maaaring tumaas pa ang tensyon sa rehiyon, lalo na kung ituturing ng Hezbollah o ng Lebanese army
Ang paggamit ng drone at simulation equipment ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng Israel—mula sa tradisyunal na digmaan tungo sa asymmetrical warfare preparedness.
Ang sabayang paggamit ng mga yunit sa lungsod, baybayin, at panloob na rehiyon ay nagpapahiwatig ng paghahanda sa multi-front conflict.
Konklusyon:
Habang sinasabi ng militar ng Israel na ang ehersisyong ito ay bahagi lamang ng taunang plano, hindi maikakaila na ito ay isinasagawa sa isang napakasensitibong panahon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, ang ganitong mga hakbang ay maaaring magdulot ng karagdagang panganib ng eskalasyon. Sa kabilang banda, ito rin ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng militar ng Israel upang harapin ang mga bagong anyo ng banta sa seguridad.
