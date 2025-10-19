Ang mga drone ng Iran, partikular ang Shahed 36 series, ay naging simbolo ng isang bagong anyo ng digmaan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga drone ng Iran, partikular ang Shahed 36 series, ay naging simbolo ng isang bagong anyo ng digmaan—murang teknolohiya na may dramatikong epekto. Ayon kay Najma Minhas, binago ng Shahed drone ang estratehiya ng militar sa buong mundo, at ngayon ay sinusubukan ng maraming bansa na tularan ito.
Ang komentaryo ni Najma Minhas, isang senior analyst at executive director ng Global Village Space, ay nagbibigay-liwanag sa pagtaas ng reputasyon ng mga Iranian drone sa kabila ng matagal na mga taon ng internasyonal na parusa laban sa Iran. Sa halip na mapigilan, ang mga limitasyong ito ay tila naging pwersang nagtulak sa inobasyon.
Shahed Drone: Ang “Kalashnikov” ng Himpapawid
Ayon kay Minhas, ang Shahed drone, partikular ang Shahed-136, ay muling bumuo ng pananaw sa modernong digmaan. Sa halip na umasa sa mamahaling teknolohiya, pinili ng Iran ang simple ngunit epektibong disenyo.
Ang pinakamalakas na sandata ng Shahed, ayon sa kanya, ay ang kanyang pagiging simple at mura—isang katangian na nagbibigay dito ng strategic advantage sa mga digmaan kung saan ang dami at kakayahang magparami ay mas mahalaga kaysa sa perpektong teknolohiya.
Mula Eksperimento Tungo sa Klaseng Sandata
Hindi na itinuturing na “prototype” o “eksperimental” ang mga Iranian drone. Sa halip, sila ay kinikilala na ngayon bilang isang buong klase ng sandata na ginagamit sa iba’t ibang larangan ng digmaan—mula sa Ukraine at Syria hanggang sa Yemen at Gaza.
Ang paggamit ng mga ito ay nagpakita kung paano ang ilang murang drone ay maaaring magdulot ng “strategic shock”—isang biglaang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa larangan ng digmaan.
Pagkopya ng Iba’t Ibang Bansa
Dahil sa tagumpay ng mga Iranian drone, maraming bansa ngayon ang sumusubok na tularan ang teknolohiya ng Iran. Ang mga bansang may limitadong badyet sa depensa ay nakikita ang ganitong uri ng sandata bilang abot-kaya ngunit epektibong alternatibo sa mga high-end na drone ng Kanluran.
Konklusyon:
Ang kwento ng mga Iranian drone ay isang halimbawa kung paano ang kahirapan ay maaaring maging ina ng inobasyon. Sa kabila ng mga parusa, nagawang lumikha ng Iran ng isang teknolohiyang nagbago sa dynamics ng modernong digmaan. Ang Shahed drone ay hindi lamang isang sandata—ito ay naging simbolo ng asimetrikong lakas, at isang babala sa mga bansang umaasa sa tradisyunal na superyoridad ng teknolohiya.
