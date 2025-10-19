Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang kilalang mamamahayag na Israeli, si Ilan Kfir, ay hayagang umamin na lubhang minamaliit ng Israel ang kakayahan ng Iran sa larangan ng ballistic missiles at drone warfare—isang pagkakamaling nagdulot ng matinding pinsala. Dagdag pa niya, imposibleng mapuksa ang Hamas dahil ito ay naging ideolohiya ng kabataang Palestino, at tanging pakikipagkasundo sa mga Palestino ang tanging landas tungo sa kaligtasan ng Israel.
Mas Malawak na Pagsusuri:
Ang pahayag ni Ilan Kfir, isang prominenteng mamamahayag sa Israel, ay isang makasaysayang pag-amin na bihirang marinig mula sa loob ng mga sirkulo ng media ng Israel. Sa kanyang panayam, binigyang-diin niya ang dalawang pangunahing punto:
1. Pagkakamali sa Pagtataya sa Lakas ng Iran:
Ayon kay Kfir, hindi kailanman tama ang naging pagtatasa ng Israel sa kakayahan ng Iran sa larangan ng ballistic missiles at unmanned aerial vehicles (UAVs) o drones.
Ang mga pinsalang idinulot ng mga ito sa mga target sa loob ng Israel ay lubhang mapanira, na nagpapakita ng pagkakataong hindi napaghandaan ng militar ng Israel ang antas ng teknolohikal na
Ang ganitong pahayag ay maaaring magbukas ng panibagong diskurso sa loob ng Israel tungkol sa mga kahinaan sa kanilang intelligence at defense strategy.
2. Hamas bilang Ideolohiya, Hindi Lang Organisasyon:
Binanggit ni Kfir na ang Hamas ay hindi lamang isang organisasyon kundi isang ideolohiya na nakaugat na sa puso ng kabataang Palestino.
Dahil dito, ang ideya ng ganap na paglipol sa Hamas ay hindi praktikal, sapagkat hindi nito masusugpo ang paniniwala at adhikain ng mga sumusuporta rito.
Ayon sa kanya, kung nais ng Israel na manatiling buhay at ligtas, wala itong ibang pagpipilian kundi ang makipagkasundo sa mga Palestino—isang pahayag na taliwas sa matagal nang polisiya ng konfrontasyon.
Kontekstong Rehiyonal:
Ang mga pahayag ni Kfir ay lumalabas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at mga grupong Palestino, gayundin sa pagtaas ng impluwensiya ng Iran sa rehiyon. Ang paggamit ng Iran ng mga drone at missile technology ay naging sentro ng mga ulat sa mga nakaraang buwan, lalo na sa mga sagupaan sa Gaza at iba pang bahagi ng rehiyon.
Konklusyon:
Ang pag-amin ni Ilan Kfir ay hindi lamang isang personal na opinyon kundi isang salamin ng lumalalim na krisis sa loob ng Israel—sa estratehiya, seguridad, at pananaw sa hinaharap. Ang kanyang panawagan para sa pakikipagkasundo sa mga Palestino ay maaaring magsilbing panimulang punto ng mas malawak na pampublikong diskurso sa Israel at sa rehiyon.
Para sa karagdagang detalye, maaari mong basahin ang buong ulat mula sa Hamshahri Online.
