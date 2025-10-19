Ang Masjid al-Shafi’i sa Gaza: Mula Banal na Dambana tungo sa Kanlungan ng mga Walang Tirahan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Masjid al-Shafi’i, na matatagpuan sa distrito ng al-Zaytoun sa lungsod ng Gaza (hilagang bahagi ng Gaza Strip), ay ilang ulit na tinarget ng mga airstrike ng rehimeng Siyonista at tuluyang nawasak. Sa kabila nito, naging kanlungan ito ngayon ng daan-daang mga Palestinong nawalan ng tirahan.
Maraming pamilya na nawalan ng bahay ang gumugugol ng kanilang mga gabi sa mga guho ng mosque—isang lugar na dati’y tahanan ng panalangin, ngunit ngayo’y nagsisilbing silungan ng mga biktima ng digmaan.
Ang trahedyang sinapit ng Masjid al-Shafi’i ay sumasalamin sa malawakang epekto ng digmaan sa Gaza, hindi lamang sa pisikal na imprastruktura kundi pati sa espiritwal at panlipunang buhay ng mga mamamayan.
Mosque bilang Simbolo ng Pananampalataya at Komunidad:
Ang mga mosque ay hindi lamang lugar ng pagsamba sa Islam; sila rin ay sentro ng komunidad, lugar ng pagtutulungan, edukasyon, at pagkakaisa.
Ang pagkawasak ng Masjid al-Shafi’i ay hindi lamang pagkawala ng estruktura, kundi pagkawasak ng isang mahalagang bahagi ng kolektibong pagkakakilanlan ng mga residente.
Pagbabago ng Gamit: Mula Banal na Lugar tungo sa Silungan:
Sa gitna ng kaguluhan, ang mga guho ng mosque ay naging huling kanlungan ng mga walang matuluyan—isang trahedyang larawan ng desperasyon at katatagan.
Ang mga pamilyang natutulog sa mga guho ay walang ibang mapuntahan, at ang dating katahimikan ng panalangin ay napalitan ng mga iyak ng gutom, takot, at kawalang-katiyakan.
Humanitarian Crisis at Panawagan para sa Aksyon:
Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lumalalang krisis makatao sa Gaza, kung saan maging ang mga banal na lugar ay hindi ligtas sa digmaan.
Ang paggamit ng mosque bilang pansamantalang tirahan ay nagpapahiwatig ng kakulangan sa mga ligtas na espasyo at kawalan ng sapat na tulong mula sa internasyonal na komunidad.
Konklusyon:
Ang Masjid al-Shafi’i ay naging buhay na simbolo ng katatagan ng mga Palestino—isang paalala na kahit sa gitna ng pagkawasak, ang pananampalataya at pagkakaisa ay nananatiling buhay. Ngunit ito rin ay isang sigaw para sa katarungan at tulong, isang panawagan sa mundo na huwag ipikit ang mga mata sa patuloy na pagdurusa ng mga inosenteng sibilyan.
