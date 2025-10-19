Sarbey ng Maariv: Tanging 13% ng mga Siyonista ang itinuturing ang digmaan sa Gaza bilang “ganap na tagumpay”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapakita ng resulta ng isang bagong sarbey na ang lipunan ng Israel ay may matinding hindi pagkakasundo tungkol sa mga naging bunga ng kamakailang digmaan sa Gaza.
Ang resulta ng isang bagong sarbey na inilathala ng pahayagang Israeli na “Maariv” ay nagpapakita na ang lipunan ng Israel ay may matinding hindi pagkakasundo tungkol sa mga naging bunga ng kamakailang digmaan sa Gaza.
Batay sa sarbey na ito, 46% ng mga tumugon ay naniniwalang nakamit lamang ng Israel ang isang “bahagyang tagumpay” sa digmaang ito, habang tanging 13% lamang ang itinuturing ito bilang isang “ganap na tagumpay.” Sa kabilang banda, 35% ay naniniwalang walang anumang tagumpay ang Israel sa digmaang ito.
Kaugnay nito, si Ronen Bergman, mamamahayag ng pahayagang “Yedioth Ahronoth,” ay nagtanong nang may kritisismo: “Ano ang nilagdaan ng Israel sa Sharm el-Sheikh? Dapat malaman ng mga tao na may mga nakatagong konsesyon sa kasunduang ito.”
Si Avi Yesharof, isa pang mamamahayag ng Israel, ay nagpahayag din: “Walang tagumpay at walang ganap na tagumpay; nananatili pa rin ang Hamas sa kapangyarihan sa Gaza.” Inilarawan niya ang sitwasyong ito bilang isang “masakit na kasunduan.”
Si Ben Caspit, mamamahayag ng Israel, sa kanyang pagsusuri sa kalagayan matapos ang digmaan sa Gaza ay nagsabi: “Ang Hamas ay may kontrol sa 85% ng mga tirahang lugar sa Gaza at libu-libong armadong puwersa ang nakapuwesto sa buong rehiyong ito na hayagang humaharap sa mga taong pinaghihinalaang nakikipagtulungan sa Israel.”
Ang mga pahayag na ito at ang resulta ng sarbey ay nagpapakita ng atmospera ng pag-aalinlangan at kawalang-kasiyahan sa opinyon ng publiko ng Israel hinggil sa mga resulta ng kamakailang digmaan sa Gaza.
