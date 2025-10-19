Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapakita ng mga bagong satellite images na ang UAE ay malawakang nagsasagawa ng ilegal na pagmimina sa rehiyon ng “Jabal al-Nar” sa kanlurang Yemen, isang hakbang na isinasagawa sa ilalim ng presensyang militar at sa tabing ng mga proyektong pangseguridad.
Matapos ang halos dalawang taon mula sa pagsasara ng rehiyon ng “Jabal al-Nar” malapit sa baybaying lungsod ng “Al-Mukha” sa kanlurang Yemen ng mga grupong kaalyado ng UAE sa kadahilanang pagtatayo ng base militar, dose-dosenang aktibistang Yemeni, karamihan ay malapit sa koalisyong Saudi, ang naglabas ng mga satellite images na nagpapakita ng mga aktibidad ng UAE sa paghuhukay at paglipat ng iba’t ibang mineral mula sa lugar na ito.
Ayon sa pahayagang “Al-Akhbar” ng Yemen, ipinapakita ng mga larawang ito na ang UAE ay pinalilibutan ang lugar ng presensyang militar at naglagay ng mabibigat na kagamitan para sa paghuhukay at pagmimina.
Isang investigative report mula sa institusyong “Huna Aden” ang nagpatunay na ang UAE ay gumagamit ng open-pit mining method sa rehiyon ng “Jabal al-Nar”; isang paraan na karaniwang ginagamit para sa pagkuha ng mga mahalagang mineral o mga mineral na may malaking volume. Ipinapaliwanag ng ulat na ang dahilan ng paggamit ng pamamaraang ito ay ang mataas na gastos sa pagtanggal ng mga panlabas na layer ng lupa, at ayon sa mga lokal na pinagkukunan, kabilang sa mga hinuhukay na materyales ay phosphate, titanium, germanium, at zinc ore.
Habang tumataas ang galit ng publiko sa lalawigan ng Taiz laban sa pagnanakaw ng mga mineral resources ng UAE, ang pamahalaan ng Aden ay naglabas lamang ng isang pahayag mula sa Geological and Mineral Resources Organization at itinanggi ang pagkakaroon ng ginto sa rehiyon ng Jabal al-Nar.
Ang mga akusasyon ng pagnanakaw ng likas na yaman ng Yemen ng UAE ay may ilang taong kasaysayan at sumasaklaw sa malawak na mga rehiyon mula sa kanlurang lalawigan ng Taiz hanggang sa mga lalawigan ng Abyan, Shabwa, Hadhramaut, at Al-Mahrah. Ngunit ang dami ng kagamitan at mabibigat na makinarya sa rehiyon ng Jabal al-Nar ay nagpapakita na ang mga kumpanyang Emirati ay ilegal na nagsasamantala sa mga mineral resources ng Yemen.
Isang geologist mula sa lungsod ng Sana’a ang nagsabi sa pahayagang “Al-Akhbar”: Ang mga satellite images na kamakailan lamang ay inilabas ay nagpapakita na ang UAE, sa pamamagitan ng mga kaalyadong kumpanya, ay nagdala ng mabibigat na kagamitan sa tulong ng mga milisyang pinamumunuan ni Tariq Saleh sa rehiyon. Dati, ang gawaing ito ay ipinagkatiwala sa mga lokal na kontratista na pinoprotektahan ng mga armadong grupo.
Sa mga nakaraang buwan, iniulat ng mga lokal na pinagkukunan sa lalawigan ng Hadhramaut sa Yemen ang pagkakaharang ng maraming trak na may kargang mamahaling bato na planong ipuslit sa UAE sa pamamagitan ng mga inter-provincial na kalsada. Ayon sa mga ulat, ang mga armadong grupong kaalyado ng Saudi Arabia ang nagsamsam sa mga kargamento. Tinatayang ng mga eksperto mula sa Geological and Mining Organization ng Yemen sa Sana’a na ang taunang halaga ng mga ninakaw na mamahaling bato ay nasa humigit-kumulang $250 milyon.
Ang sistematikong pagnanakaw ng mineral resources ng Yemen ng UAE ay hindi limitado sa isang uri ng mineral. Ang Abu Dhabi, na pumasok sa larangan ng pagmimina sa Yemen mula pa noong 2006, ay may bahagi rin sa mga minahan ng ginto sa Hadhramaut sa loob ng maraming taon. Bagaman ang lahat ng kumpanyang Emirati na aktibo sa sektor na ito ay tumigil noong 2018, ang kumpanyang “Thani Dubai Mining” ay aktibo pa rin hanggang 2022 sa dalawang minahan ng ginto sa rehiyon ng Wadi Hadhramaut.
Noong huling bahagi ng nakaraang taon, pinigilan ng koalisyon ng mga tribo ng Hadhramaut na kaalyado ng Saudi Arabia ang pag-export ng malaking dami ng itim na buhangin mula sa daungan ng Al-Mukalla at idineklara na hindi papayagan ang paglabas ng anumang likas na yaman. Ang hakbang na ito ay isinagawa matapos makuha ng koalisyon, sa tulong ng Saudi Arabia, ang kontrol sa limang oil fields sa lalawigan.
Habang itinuturing ng mga analyst ang pangyayaring ito bilang bahagi ng tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng mga puwersang kaalyado ng Riyadh at Abu Dhabi, ang pamahalaan ng Aden, sa pamamagitan ng Geological and Mining Organization, ay nagbigay ng utos para sa pag-export ng isang 250-toneladang kargamento ng itim na buhangin mula sa daungan. Ang hakbang na ito ay kinondena ng pamahalaan ng Sana’a, na nagbabala na ang patuloy na pagkuha mula sa mga strategic mineral resources, na ayon sa batas ng Yemen ay ipinagbabawal ang pag-export, ay itinuturing na paglabag sa pambansang soberanya.
Ayon sa batas ng pagmimina ng Yemen, ang ganitong uri ng mahalagang mineral ay matatagpuan sa malaking dami sa silangan at kanlurang baybayin ng Hadhramaut. Isang geologist na hindi nais ipahayag ang kanyang pangalan ang nagsabi: Ibinenta ng pamahalaan ng Aden ang bawat tonelada ng itim na buhangin sa halagang $220 lamang, samantalang ang tunay na halaga nito ay higit sa $2,000. Ipinapakita nito na mayroong isang network ng interes at impluwensya sa likod ng operasyong ito ng pagnanakaw.
Isang ulat na inilathala ng Atlas Institute for International Affairs ang nagpapatunay na ang mga geopolitical na ambisyon ng UAE ay malinaw na nakatuon sa pagkontrol ng mga likas na yaman ng Yemen, kabilang ang ginto. Ayon sa ulat, ang UAE ay nakakuha ng access sa mga lugar na mayaman sa mahalagang mineral sa pamamagitan ng Southern Transitional Council.
Gayundin, isang internasyonal na ulat na inilathala ng isang energy-focused platform na nakabase sa Washington noong nakaraang Mayo ay nagpapatunay na ang Yemen ay may makabuluhang reserba ng ginto, zinc, pilak, bakal, at iba pang mga metal sa mga lalawigan ng Hajjah, Sana’a, Hadhramaut, Al-Bayda, at Al-Hudaydah. Ayon sa ulat, ang mga pampulitikang at pangseguridad na alitan ang pangunahing hadlang sa pamumuhunan at aktibong pagmimina at produksyon ng mga yaman na ito.
