Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang kabiguan ng plano ng mga Kanluranin na pigilan ang kakayahang militar ng Sandatahang Lakas ng Yemen ay naging dahilan upang ang mga kabisera ng Kanluran ay magsagawa ng seryosong rebisyon sa kanilang estruktura at mga estratehiyang pangdepensa, kung saan ang mga drone ang nasa sentro ng pagbabagong ito.
Hindi pa natatapos ang mga talakayan at pagsusuri sa mga bansang Kanluranin tungkol sa mapait at bigong karanasan sa digmaan sa Yemen; isang digmaan kung saan ang mga barkong pandigma at mga armadong pwersa ay ipinuwesto sa Dagat Pula upang pahinain ang kakayahang militar ng Sandatahang Lakas ng Yemen at pigilan ang suporta ng mga Yemeni sa Gaza Strip. Ngunit nabigo ang misyong ito, at dahil sa kabiguang ito, napagtanto ng mga bansang Kanluranin na hindi sapat ang teknolohikal na kalamangan lamang, kundi kailangan din ng makabago at praktikal na taktika, pangmatagalang estratehikong pagpaplano, at mga solusyong mabilis at mura.
Ayon sa ulat ng pahayagang Al-Akhbar ng Lebanon, dahil dito, ang mga bansang Kanluranin ay nagsasagawa ng rebisyon sa kanilang estruktura ng depensa upang bumuo ng multilayered system batay sa mga radar, mga sasakyang panghimpapawid na may kakayahang magbigay ng maagang babala at surveillance, mga sistemang pangdepensa sa lupa, at mabisang kakayahan sa paulit-ulit na pagharang.
Ipinakita ng kamakailang karanasan na maaaring pansamantalang punan ang mga operasyonal na puwang sa pamamagitan ng paggamit ng mga lumang at nirepormang sasakyang panghimpapawid, sa halip na maghintay sa mga bagong sistema at kagamitan na nangangailangan ng mataas na gastos at mahabang panahon. Itinampok din ng karanasang ito ang pangangailangan sa mga advanced na kagamitan sa pagkilala at mga sensor upang matukoy ang maliliit na banta na may mababang radar cross-section (tulad ng mga surveillance o suicide drones) at tahimik na labanan ang mga ito gamit ang mga thermal, optical-guided weapons, at electronic warfare systems.
Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral at ulat na sa hanay ng mga military planners at decision-makers sa Kanluran, lalo na sa France, ay nabuo ang isang malinaw na pagbabago sa pananaw. Tinatanggap na ngayon ng mga komandanteng militar ng France sa kanilang mga plano sa depensa na ang mga drone ay naging mga estratehikong kagamitan para sa mga estado at mga non-state actors mula Yemen hanggang Ukraine, na nagpapababa ng panahon ng babala at nagpapakumplikado sa mga misyon ng air defense. Upang harapin ang sitwasyong ito, ang Paris ay sabay-sabay na namumuhunan sa mga anti-drone air defense systems at murang, paulit-ulit na kakayahan sa air interception. Sa kontekstong ito, ang plano ng pagbago ng mga lumang Mirage 2000D fighter jets bilang mga drone hunter ay maaaring magsilbing pandagdag sa depensang panglupa at pandagat, at nagpapakita na ang mga lumang sasakyang panghimpapawid ay maaari pa ring gumanap ng mahalagang papel sa mga air defense battles kung maayos na napanumbalik.
Ayon sa isang military news site noong Oktubre 14 ngayong taon, ang French Air and Space Force ay nagtalaga ng bagong misyon para sa mga Mirage 2000D fighter jets upang labanan ang mga drone ng kaaway. Ang pagbabagong ito ay maaaring magpahaba sa operational life ng mga fighter jets na ito at magpababa ng pressure sa mas advanced na fleet tulad ng Rafale.
Sa isang panayam na inilathala ng isang military aviation journal sa pinakahuling isyu nito, isiniwalat ni General Jerome Belanger na matapos ang isang taon ng pakikibaka laban sa mga drone sa Dagat Pula, ang French Air Force ay nagtalaga ng bagong misyon sa mga Mirage jets upang harangin at sirain ang maliliit at mabagal na target. Kamakailan, ang France ay nagtalaga ng ilang sa mga fighter jets na ito sa Djibouti upang palakasin ang presensya nito malapit sa Bab al-Mandeb, kung saan nagtatagpo ang mga banta mula sa mga drone at cruise missiles.
Kaugnay nito, iniulat ng Royal Institution of Naval Engineers ng Britain na bagaman hindi gaanong nagbago ang mga banta sa pandaigdigang kalakalan sa dagat sa nakalipas na sampung taon, ang mga kagamitan na ginagamit ay nagbago; ang mga mina, missiles, at mga bangkang may bomba ay napalitan na ng mga drone.
Iniulat din ng isa pang military news outlet na ang German defense company na Diehl ay matagumpay na lumahok sa pinakamalaking naval exercise ng bansa sa nakalipas na tatlong dekada. Sa pagsasanay na ito, ginamit ang prototype ng IRIS-T SLM ground-based air defense system, na layuning subukan ang mga advanced na armas sa mga kondisyon na malapit sa aktwal na larangan ng digmaan. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng pagsisikap ng Germany na gamitin ang karanasan sa operasyon sa Dagat Pula at makilahok sa European mission na “Aspides,” na isinagawa upang protektahan ang mga barkong konektado sa Israel mula sa mga pag-atake ng Ansarullah. Sa misyong ito, ginamit din ang mga German escort ships ng klase “Sachsen.”
Ngunit ang ilang barko tulad ng “Baden-Württemberg” ay napilitang lumayo sa Dagat Pula at bumalik sa ruta ng Cape of Good Hope dahil sa limitasyon ng missile defense system.
Samantala, naging sensitibo ang mga bansang Kanluranin sa imahe ng kanilang naval fleet matapos ang mga pag-atake ng mga Yemeni. Ayon sa isang American analytical journal, ang aircraft carrier na “Harry Truman” ay napilitang maglagay ng malaking tabing sa katawan nito sa panahon ng talumpati ni Pangulong Donald Trump sa Norfolk port upang hindi makita sa live broadcast ang mga pinsalang dulot ng mga pag-atake ng mga Yemeni. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng alon ng mga kritisismo tungkol sa media cover-up.
Nagpasya ang U.S. Navy na isailalim ang barkong ito sa isang komprehensibong refueling at overhaul program; isang proseso na tatagal ng 3 hanggang 4 na taon at magpapahaba ng buhay ng barko ng 25 taon. Ang desisyong ito ay nangangahulugan ng mas malaking pressure sa iba pang U.S. aircraft carriers upang takpan ang mga misyon sa Dagat Pula at Mediterranean.
Ang barkong “Truman” ay ilang beses na inatake ng Sandatahang Lakas ng Yemen sa panahon ng misyon nito sa Dagat Pula at nawalan ng tatlong F-18 Super Hornet fighter jets: isa noong Disyembre 2024 dahil sa friendly fire sa isang Yemeni attack, ikalawa noong Abril habang hinihila ang eroplano papunta sa hangar, at ikatlo noong Mayo dahil sa pagkasira ng brake system habang lumalapag sa barko. Noong Pebrero 2025, ang barkong ito ay bumangga sa isang commercial ship malapit sa Port Said, Egypt, na nagdulot ng matinding pinsala sa panlabas na estruktura ng barko. Bagaman hindi naapektuhan ang mga nuclear reactors nito, ang pinsala ay sapat upang mangailangan ng malawakang pagkukumpuni.
