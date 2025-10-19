Plano ng European Union: Hindi dapat hadlangan ng kasunduan sa tigil-putukan ang pagtatatag ng estadong Palestino

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang apat-na-pahinang draft na plano, nanawagan ang European Union ng presyur sa Pangulo ng Amerika upang tiyakin na ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza ay hindi makahahadlang sa landas ng pagtatatag ng isang malayang estadong Palestino.
Sa dokumentong apat na pahina na inihanda ng European External Action Service bago ang mga nalalapit na pagpupulong ng mga ministro ng ugnayang panlabas at mga pinuno ng mga bansang kasapi, nanawagan ang EU ng garantiya mula sa Pangulo ng Amerika na ang kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza ay hindi magiging hadlang sa pagtatatag ng isang malayang estadong Palestino.
Presyur mula sa Brussels para sa pagpapanatili ng solusyong dalawang estado
Ayon sa dokumento, dahil sa pagdami ng mga bansang Europeo na kumikilala sa estadong Palestino, itinuturing na mahalaga ang pagpapalakas ng positibong naratibo tungkol sa solusyong dalawang estado, kabilang ang pagbibigay-diin sa papel ng European Union.
Iminungkahi ng European External Action Service na palawakin ang mga diplomatikong channel sa Estados Unidos upang matiyak na ang pagpapatupad ng kasunduan sa tigil-putukan ay hindi magpapahina sa Palestinian Authority.
Panghihimasok ni Trump sa tigil-putukan sa Gaza
Sa pamamagitan ng kanyang panghihimasok, nakatulong ang Pangulo ng Amerika sa kasunduan sa tigil-putukan sa Gaza, na nagbigay-daan sa pagpapalaya ng mga buhay na bihag na Siyonista at pag-urong ng mga puwersa ng rehimeng Siyonista mula sa Gaza.
Suporta sa mga institusyong Palestino at pagtutol sa pagtatayo ng mga pamayanang Hudyo
Ang European External Action Service ay kasalukuyang naghahangad ng suporta mula sa mga kasaping bansa upang alisin ang mga hadlang sa ekonomiya at pananalapi sa mga institusyong Palestino at palakasin ang presyur sa mga pamayanang Hudyo na ilegal na inaangkin ang mga lupain sa sinasakop na West Bank.
Pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa rehiyon para sa pagpapatupad ng plano
Iminungkahi rin ng serbisyong ito ang pakikipag-ugnayan sa rehimeng Siyonista, Egypt, Qatar, at Turkey upang ipagpatuloy ang presyur sa Hamas para sa ganap na pagpapatupad ng plano.
Pagtiyak sa tulong at pagdaan ng mga tao sa Rafah
Ayon sa dokumento, bago matapos ang taon ay dapat matiyak ang malawakang daloy ng tulong sa loob at buong Gaza, at muling itatag ang isang sibilyang humanitarian delegation sa border crossing ng Rafah bilang third-party presence upang tiyakin ang pagdaan ng mga tao.
Kung papayag ang mga kasaping bansa, layunin din ng EU na pag-aralan ang pagsubaybay at pagbibigay ng konsultasyon sa paglipat ng mga kalakal.
Pag-alis ng mga limitasyon sa mga NGO
Umaasa ang Brussels na makumbinsi ang rehimeng Siyonista na alisin ang mga limitasyon sa mga non-governmental organizations na aktibo sa mga sinasakop na teritoryo.
Pangmatagalang papel ng EU sa muling pagbangon ng Gaza
Sa pangmatagalang pananaw, layunin ng EU na gumanap ng papel sa pag-aalis ng mga mina, muling pagtatayo ng Gaza na winasak ng digmaan, pamumuhunan, at pagpapadali ng kalakalan. Nais din ng EU na gamitin ang Erasmus educational exchange program bilang kasangkapan sa pagbuo ng tiwala sa pagitan ng mga komunidad; isang programang dati nang hinarangan ang paglahok ng rehimeng Siyonista.
Pagpapataw ng parusa sa mga ministro ng Israel at pagdududa sa pagpapatuloy ng mga plano
Noong Setyembre, inihayag ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, na bilang tugon sa krisis sa Gaza, magpapataw siya ng mga parusa laban sa mga ministro ng rehimeng Siyonista at maghahangad ng pagbawas sa mga ekonomikong pakikipagtulungan.
Gayunman, iniulat ng Politico na inaasahang titigil ang mga planong ito matapos ang kasunduan sa Amerika, dahil ang ilang kasaping bansa ng EU ay nagdududa sa pangangailangan ng mga hakbang na ito bunga ng mga pagbabago sa geopolitika.
Ang ilang mga bansang humihiling ng mas mahigpit na posisyon ay nagpahayag ng pagkadismaya sa tagal ng panahon na ginugol ng EU sa pagbuo ng mga planong ito.
………….
328
Your Comment