Pahayag ng Pangulo ng Amerika tungkol sa pagsira ng submarino ng mga drug trafficker

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Pangulo ng Amerika na sinira ng militar ng bansa ang isang malaking submarino na may kargang droga sa ruta ng transito patungong Estados Unidos; isang pahayag na walang anumang ebidensyang isinapubliko.
Noong Sabado ng gabi sa social media platform na “Truth Social,” ipinahayag ng Pangulo ng Estados Unidos na sinira ng militar ng Amerika ang isang napakalaking submarino na may kargang droga na nasa isang kilalang ruta ng transito ng drug trafficking patungong Estados Unidos.
Isinulat niya sa mensahe: “Isang malaking karangalan para sa akin ang pagsira sa isang napakalaking submarino na may kargang droga na nasa isang kilalang ruta ng transito ng drug trafficking patungong Estados Unidos.”
Pahayag ukol sa pagkamatay ng dalawa at pagbabalik ng dalawang suspek
Ayon sa ulat ng Sputnik News Agency, idinagdag ng Pangulo ng Amerika sa kanyang pahayag: “Apat na teroristang sangkot sa droga ang nasa barkong ito, dalawa sa kanila ang napatay, habang ang dalawang natira ay ibabalik sa kanilang mga bansang pinagmulan, Ecuador at Colombia, para sa pag-aresto at legal na pag-uusig.”
Mga naunang pahayag tungkol sa pag-atake sa submarino sa Caribbean
Nauna nang ipinahayag ng Pangulo ng Amerika na sinira ng militar ng Estados Unidos ang isang submarino sa Dagat Caribbean na sangkot sa drug trafficking.
Ang mga pahayag na ito ay inilabas nang walang anumang dokumento o ebidensya mula sa pamahalaan ng Amerika upang patunayan ang pagkakasala ng mga napatay o naaresto.
Pagtuon ng mga pag-atake ng Amerika sa mga kahina-hinalang bangka sa Caribbean
Sa mga nakaraang linggo, ang mga operasyong militar ng Estados Unidos ay nakatuon sa pag-atake sa mga bangkang pinaghihinalaang sangkot sa drug trafficking sa tubig ng Caribbean.
Hanggang ngayon, sinira na ng militar ng Amerika ang ilang bangka at pumatay ng higit sa 20 katao, ngunit wala pa ring ebidensyang inilabas ng Washington na nagpapatunay sa pagkakasala ng mga napatay.
