Walang kapantay na pagtaas ng adiksyon sa rehimeng Israel: 26% ng lipunang Siyonista ay nasa panganib

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapakita ng bagong ulat mula sa Israeli Addiction Center na ang digmaan sa Gaza ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pagkawasak, kundi lumikha rin ng malawakang krisis sa sikolohikal at panlipunang aspeto ng lipunan ng Israel.
Habang naghahanda ang Israel na tapusin ang mapanirang digmaan laban sa Gaza na nagsimula noong Oktubre 7, 2023, ipinapakita ng bagong opisyal na datos ang matinding panlipunan at sikolohikal na pinsala na iniwan ng digmaan sa loob ng lipunan ng Israel. Umabot sa walang kapantay na antas ang adiksyon sa alak, gamot, at droga sa mga sinasakop na teritoryo, kung saan isa sa bawat apat na Israeli ay nasa panganib.
Ang taunang ulat ng Israeli Center for Addiction and Mental Health (ICA), na inilathala ng pahayagang Yedioth Ahronoth, ay nagpapakita ng madilim na larawan ng isang lipunan kung saan ang kolektibong adiksyon ay isa sa mga bunga ng kolektibong pagkabigla mula sa digmaan sa Gaza.
Mula sa pagkabigla tungo sa gawi
Ayon sa ulat, ang digmaan sa Gaza at ang mga epekto nito—stress, pagkabalisa, mga nasawi, at walang kapantay na eksena ng karahasan—ay nagtulak sa maraming Israeli na gumamit ng alak, pampatulog, at pampakalma upang maibsan ang tensyon. Ngunit ang mga pansamantalang lunas na ito ay mabilis na naging ugali na mahirap nang tanggalin kahit matapos ang pagbawas ng mga operasyong militar.
Sinabi ni Roni Rokach, direktor ng sistema ng paggamot sa ICA: “Ang mga gumamit ng mas maraming adiktibong sangkap sa panahon ng digmaan ay nahihirapan ngayon sa pagbabago ng kanilang mga gawi.”
Dagdag pa niya: “Ang paggamit sa antas ng panganib ay yugto bago ang adiksyon—kapag nawawala ang kontrol at lumilitaw ang mga negatibong epekto sa pang-araw-araw na gawain, trabaho, pag-aaral, at ugnayang panlipunan.”
Ipinapakita ng ulat na 26.6% ng mga Israeli—higit sa isang-kapat ng populasyon—ay gumagamit ng adiktibong sangkap sa mapanganib na antas. Halos doble ang paggamit ng opioids, 2.5 beses ang pagtaas sa pampakalma at pampatulog, at kaparehong pagtaas sa mga stimulant.
Bagaman bumaba na ang matinding sintomas ng PTSD mula sa rurok nito sa simula ng digmaan sa Gaza, 16% pa rin ng mga Israeli ang nakararanas ng matinding sikolohikal na sintomas—mas mataas kaysa sa 12% bago ang digmaan. Itinuturo ng mga eksperto ang patuloy na pakiramdam ng kawalang-katiyakan, mga nasawi, matagal na mobilisasyon ng militar, at mga pang-ekonomiyang at panlipunang presyon bilang sanhi.
Pinakaapektado ang mga sundalo at kabataan
Binibigyang-diin ng ulat na ang mga edad 18 hanggang 26 sa mga sinasakop na teritoryo ang may pinakamalaking panganib—isa sa bawat tatlong Israeli sa grupong ito ay nasa panganib. Matapos ang sunud-sunod na krisis gaya ng pandemya ng COVID-19, digmaan sa Gaza, at kawalang-tatag sa politika at lipunan, nahihirapan silang bumalik sa trabaho, pag-aaral, o pakikisalamuha.
Ayon kay Rokach: “Ang grupong ito ay dapat makatanggap ng tunay na tugon, sapagkat sa kanilang mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng lipunan ng Israel.”
Ipinapakita rin ng datos na ang mga aktibong sundalo, reserba, at kanilang mga pamilya ay kabilang sa mga pinakaapektado. Isa sa bawat tatlong sundalo ay gumagamit ng adiktibong sangkap sa mapanganib na antas. Ang mga mag-asawa ay nakararanas ng mas mataas na antas ng adiksyon: 170% pagtaas sa alak, 180% sa cannabis, at 250% sa opioids.
Binibigyang-diin ni Rokach na ang saklaw ng pinsala ay hindi lamang sa mga direktang kalahok sa digmaan kundi pati sa kanilang mga pamilya—isang bagay na lubhang nakababahala.
Nagbabala ang mga eksperto na ang paghihiwalay ng paggamot sa sikolohikal na karamdaman mula sa paggamot sa adiksyon ay isang nakamamatay na pagkakamali. Ayon kay Rokach: “Sa simula, ginamit ng mga tao ang alak o sigarilyo upang maibsan ang stress mula sa pagkabigla, ngunit matapos ang dalawang taon, napakahirap nang tanggalin ito. Hindi maaaring gamutin ang sikolohikal na karamdaman nang hindi tinutugunan ang adiksyon; ang paghihiwalay ng dalawa ay lumilikha ng mapanganib na puwang.”
Isang reserbang sundalo ng Israel ang sumulat bago pumasok sa Gaza: “Isusuot ko ang aking baluti, isasara ko ang aking puso, makikita kita makalipas ang tatlong buwan.” Ayon kay Rokach: “Bumabalik sila mula sa digmaan, bumabagsak ang baluti, at doon nagsisimula ang tunay na pagkabigla.”
Mga programa at pagsisikap para sa kaligtasan
Bilang tugon sa krisis, inilunsad ng ICA ang programang “Ibang Landas”—ang unang proyekto sa Israel na sabay na tumutugon sa pagkabigla at adiksyon. Inaasahang aabot ito sa libu-libong tao hanggang kalagitnaan ng 2026, na layuning sanayin ang mga psychologist at medical staff sa komprehensibong pagtugon sa trauma at adiktibong gawi, kasama ang mga programa sa kamalayan at pag-iwas sa mga paaralan at munisipyo.
Sa ngayon, 283,000 estudyante sa mga paaralan at 55,000 katao sa mga lokal na programa ang nakilahok, at higit sa 21,000 propesyonal ang sinanay sa mga sentro ng edukasyon sa Netanya at Jerusalem.
Ngayong taon, nagbukas din ang ICA ng bagong youth clinic na tinatawag na “Neta” para sa paggamot ng adiksyon sa mga kabataang Israeli, at daan-daang pasyente ang ginagamot sa mga klinika sa buong Israel. Binibigyang-diin ni Rokach na ang pagtugon sa krisis ay nangangailangan ng malawakang mobilisasyon ng pamahalaan at lipunan.
Tinapos ng ulat ng Yedioth Ahronoth: Maaaring matapos na ang digmaan sa larangan, ngunit ang mga sikolohikal at panlipunang epekto nito ay mananatili sa loob ng maraming taon. Ang lipunan ng Israel ay kasalukuyang nakikipaglaban sa panloob na digmaan laban sa adiksyon at sikolohikal na karamdaman—isang digmaan kung saan hindi na lamang bomba at pagkawasak sa Gaza ang problema, kundi pati ang pagkasira sa isipan at damdamin ng mga Israeli.
