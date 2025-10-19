Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang ulat ng Washington Post, isiniwalat na sa isang kamakailang pag-uusap nina Vladimir Putin at Pangulong Donald Trump, hiniling ni Putin na isuko ng Ukraine ang buong kontrol sa rehiyon ng Donetsk. Bagaman handa siyang isantabi ang ilang bahagi ng Zaporizhzhia at Kherson, nananatili ang Donetsk bilang pangunahing layunin ng Russia.
Ayon sa Washington Post na sinipi ang dalawang matataas na opisyal ng Amerika, sa isang kamakailang tawag kay Trump, hiniling ni Putin na ang pamahalaan ng Ukraine ay umiwas sa pag-angkin ng ganap na kontrol sa rehiyon ng Donetsk.
Ayon naman sa mga nasabing opisyal, ang pagtuon ni Putin sa Donetsk ay nagpapakita na hindi pa rin siya umatras sa kanyang mga pangunahing layunin na siyang naging sanhi ng pagkabigo ng mga negosasyon.
Sa parehong ulat, sinabi ng dalawang iba pang opisyal na ipinahiwatig ni Putin ang kahandaang isuko ang ilang bahagi ng Zaporizhzhia at Kherson kapalit ng pagkontrol sa Donetsk.
Ayon pa rin sa Washington Post, si Steve Witkoff ay nagpahayag ng presyur sa mga opisyal ng Ukraine upang isuko ang Donetsk, dahil ito ay isang rehiyong mayoryang nagsasalita ng wikang Ruso.
Ang ulat na ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, at ng posibleng papel ni Pangulong Trump sa mga diplomatikong usapan. Ang pag-uusap nina Putin at Trump ay tila bahagi ng likod-ng-tabing na negosasyon na maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine.
Donetsk bilang sentro ng tunggalian:
Ang Donetsk ay matagal nang itinuturing ng Russia bilang isang mahalagang rehiyon, hindi lamang dahil sa estratehikong lokasyon nito, kundi dahil din sa kultural at lingguwistikong ugnayan nito sa Russia. Ang patuloy na paggiit ni Putin sa Donetsk ay nagpapakita ng hindi niya pag-urong sa mga pangunahing layunin ng Kremlin, kahit pa sa gitna ng mga internasyonal na presyur.
Pagpapalitan ng teritoryo bilang taktika:
Ang pagpayag ni Putin na isuko ang ilang bahagi ng Zaporizhzhia at Kherson ay maaaring ituring na taktikal na hakbang upang makuha ang Donetsk. Ngunit ito rin ay nagpapakita ng pagkalkula ng Russia sa kung aling mga rehiyon ang mas mahalaga sa kanilang pangmatagalang layunin.
Presyur mula sa mga kaalyado ni Trump:
Ang papel ni Steve Witkoff, isang kilalang tagapayo ni Trump, sa pagpapalakas ng presyur sa Ukraine ay nagpapahiwatig ng posibleng koordinasyon sa pagitan ng mga dating opisyal ng Amerika at ng mga layunin ng Russia. Ang pagbibigay-diin sa lingguwistikong komposisyon ng Donetsk ay bahagi ng narrative ng Russia upang bigyang-katwiran ang kanilang pag-angkin.
Diplomatikong implikasyon:
Ang ganitong uri ng lihim na pag-uusap ay maaaring magpahina sa opisyal na posisyon ng Estados Unidos sa suporta nito sa Ukraine. Maaari rin itong magdulot ng pagkakahati sa loob ng NATO at pagkalito sa pandaigdigang diplomatikong estratehiya laban sa agresyon ng Russia.
Konklusyon:
Ang ulat ng Washington Post ay nagpapakita ng patuloy na komplikasyon sa digmaan sa Ukraine, kung saan ang Donetsk ay nananatiling sentro ng tunggalian. Ang likod-ng-tabing na diplomasiya sa pagitan nina Putin at Trump ay maaaring magbukas ng bagong yugto sa negosasyon—ngunit may kasamang panganib ng pagkakawatak-watak sa internasyonal na pagkakaisa at pagkawala ng tiwala sa mga opisyal na proseso. Ang mga ganitong hakbang ay dapat masusing bantayan ng mga mamamayan at pandaigdigang komunidad.
