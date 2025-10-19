Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mensahe ni Abbas Araghchi, binigyang-diin ng China, Iran, at Russia sa isang liham sa UN na ang pagsisikap ng tatlong bansang Europeo na buhayin ang mekanismong “snapback” ay walang legal na batayan, at lahat ng probisyon ng Resolusyon 2231 ng UN ay matatapos sa Oktubre 18, 2025.
Ang pahayag ni Abbas Araghchi, isang mataas na opisyal sa Iranian Foreign Ministry, ay tumutukoy sa isang magkasanib na liham na ipinadala ng China, Iran, at Russia sa Kalihim-Heneral ng United Nations at sa Pangulo ng UN Security Council. Ang liham ay isang tugon sa mga hakbang ng tatlong bansang Europeo—France, Germany, at United Kingdom—na muling buhayin ang tinatawag na “snapback mechanism” ng UN Security Council Resolution 2231.
Ano ang “Snapback” Mechanism?
Ang snapback ay isang probisyon sa ilalim ng UNSC Resolution 2231, na siyang nagpatibay sa Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) o Iran nuclear deal noong 2015. Pinapayagan ng mekanismong ito ang mga lumagda sa kasunduan na ibalik ang mga internasyonal na parusa laban sa Iran kung ito ay lumabag sa mga obligasyon nito.
Ngunit ayon sa China, Iran, at Russia:
Ang paggamit ng snapback ng mga bansang Europeo ay “mali sa legal at procedural na aspeto.”
Batay sa Paragraph 8 ng operative section ng Resolution 2231, lahat ng probisyon ng resolusyon ay matatapos sa Oktubre 18, 2025 (26 Mehr 1404), kaya’t wala nang legal na batayan upang gamitin ang snapback pagkatapos ng petsang ito.
Diplomatic at Legal na Implikasyon:
Ang posisyong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng tatlong bansa sa pagtutol sa unilateral na interpretasyon ng mga probisyon ng JCPOA at UNSC Resolution 2231.
Pinapahina nito ang posisyon ng mga bansang Europeo na nais panatilihin ang presyur sa Iran sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga parusa.
Pinapalakas din nito ang argumento ng Iran na ang mga parusa ay hindi na dapat ipataw matapos ang itinakdang petsa sa resolusyon.
Kontekstong Pandaigdig:
Ang pahayag ay lumalabas sa panahon ng tumitinding tensyon sa rehiyon at pagbabago sa pandaigdigang alyansa, kung saan ang China at Russia ay lalong lumalapit sa Iran sa harap ng presyur mula sa Kanluran.
Ang ganitong koordinadong hakbang ay maaaring magdulot ng karagdagang pagkakahati sa loob ng UN Security Council, partikular sa pagitan ng mga permanenteng miyembro.
Konklusyon:
Ang mensahe ni Araghchi ay isang malinaw na babala sa mga bansang Europeo na ang kanilang mga hakbang upang buhayin ang snapback sanctions ay walang legal na bisa at hindi kinikilala ng iba pang mga pangunahing kapangyarihan. Sa paglapit ng Oktubre 18, 2025, inaasahang lalala pa ang mga diplomatikong tensyon sa pagitan ng mga pangunahing pandaigdigang manlalaro hinggil sa kinabukasan ng JCPOA at ng mga parusa laban sa Iran.
