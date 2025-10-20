Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base kay Scott Ritter, dating US Marine at dating tagainspeksyon ng United Nations para sa mga sandatang mapanira, ang Iran ay hindi lamang nakabawi ng inisyatiba mula sa Israel sa digmaan, kundi matagumpay ding naparalisa ang mga sistemang pandepensa ng Israel gamit ang mga ballistic missile at mga makabagong sandata gaya ng hypersonic missiles at mga decoy weapons.
Pagsusuri sa mga Pangunahing Punto
Pagdududa sa mga pahayag ng Israel: Ritter ay nagtanong sa kredibilidad ng mga pahayag ng Tel Aviv na matagumpay nilang nawasak ang mga pasilidad ng Iran. Hangga’t hindi kinikilala ng Iran ang mga pinsala, hindi ito maituturing na kumpirmado.
Pagkabigo ng depensa ng Israel: Kahit may suporta mula sa Amerika, hindi kinaya ng missile defense system ng Israel ang mga pag-atake ng Iran. Sa loob ng 12 araw, nakalusot ang mga Iranian missiles sa multilayered defense ng Israel.
Diskarteng intelihente ng Iran: Ang unang bugso ng mga pag-atake ay ginamit bilang pagsubok upang tukuyin ang kahinaan ng depensa ng Israel. Pagkatapos nito, inaangkop ng Iran ang mga susunod na pag-atake batay sa nakuhang datos mula sa radar activation, interception range, at iba pa.
Strategic na layunin ng Israel at kabiguan nito: Layunin ng Israel na guluhin ang pamunuan ng militar ng Iran upang pilitin itong sumuko. Ngunit handa ang Iran sa isang digmaang pagod at matagumpay nitong ginamit ang mga ballistic missiles upang sirain ang depensa ng Israel.
Paghingi ng tigil-putukan ng Israel: Nang mapagtanto ng Israel na humihina ang kanilang kakayahang depensahan ang sarili habang patuloy ang kakayahan ng Iran na umatake, sila ay humingi ng tigil-putukan upang maiwasan ang mas matinding pinsala.
Pag-atake sa mga estratehikong target: Hindi basta-basta nanira ang Iran—ang bawat pag-atake ay may tiyak na layunin. Ginamit ang kombinasyon ng mga drone at missiles upang malito ang radar ng Israel at makalusot ang mga sandata.
Pag-atake sa Weizmann Institute: Ang sentrong ito ay mahalaga sa agham at industriya ng Israel. Ang pag-atake dito ay tugon sa mga pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng Iran.
Pag-iwas sa mga sibilyan: Ayon kay Ritter, sinadya ng Iran na huwag targetin ang mga sibilyan. Ang mga pag-atake ay nakatuon lamang sa mga target na may halagang militar.
Huling mensahe ng Iran: Ang huling missile strike sa Beersheba ay malinaw na mensahe—kung magpapatuloy ang agresyon ng Israel, mas matinding kaparusahan ang darating. Ang Iran ay nananawagan sa Israel na manatili sa tigil-putukan at itigil ang militar na pakikipagsapalaran.
Analitikal na Pagsasakonteksto
Ang ulat ni Ritter ay nagpapakita ng isang malalim na pagbabago sa dynamics ng militar sa rehiyon. Sa halip na isang simpleng sagutan ng puwersa, ang digmaan ay naging larangan ng teknolohiya, intelihensiya, at estratehikong pagpaplano. Ang Iran, sa pananaw ni Ritter, ay hindi lamang tumugon sa agresyon kundi ipinakita ang kakayahang magdisenyo ng mga kampanyang may mataas na antas ng koordinasyon at teknikal na kahusayan.
Sa kabuuan, ang 12-araw na digmaan ay nagsilbing babala sa Israel at sa mga kaalyado nito na ang Iran ay may kakayahang magpatupad ng mga komplikado at epektibong operasyong militar, habang pinapanatili ang kontrol sa estratehikong komunikasyon at pagpili ng target.
