Batay sa isang mataas na miyembro ng "Fidelity to the Resistance" bloc sa Lebanese Parliament, hindi isinasagawa ang anumang direktang negosasyon sa rehimeng Zionista (Israel). Sa halip, ang kilusang Resistance ay nananatiling nasa posisyon ng kapangyarihan, habang ang pamahalaan ng Lebanon ay hindi pa rin kumikilos upang pigilan ang mga agresyon ng Israel at simulan ang muling pagbangon ng bansa.
Pagsusuri sa mga Pangunahing Pahayag
Pagpuna sa pamahalaan ng Lebanon: Ayon kay Ali Al-Moqdad, kinatawan ng Hezbollah, hindi ginagampanan ng pamahalaan ang tungkulin nito sa diplomatikong at politikal na antas upang pigilan ang patuloy na agresyon ng Israel. Sa kabila ng tigil-putukan na halos isang taon na, walang konkretong hakbang para sa pagbawi ng mga okupadong teritoryo, pagpapalaya sa mga bihag, o pagsisimula ng rekonstruksyon.
Pagtutol sa negosasyon: Mariing tinutulan ni Al-Moqdad ang anumang direktang pag-uusap sa Israel, na tinawag niyang "mga mananakop". Ayon sa kanya, may sabwatan ang Amerika at Israel upang itulak ang Lebanon sa landas ng kompromiso, ngunit ang Resistance ay hindi magpapadala sa ganitong presyon.
Pagpapalakas ng Resistance: Sa kabila ng kawalan ng aksyon mula sa pamahalaan, ang Hezbollah ay nananatiling matatag at handang tumugon sa anumang agresyon. Ang kanilang posisyon ay hindi batay sa diplomasya kundi sa aktibong pagtatanggol sa soberanya ng Lebanon.
Mas Malalim na Konteksto
Ang pahayag na ito ay bahagi ng mas malawak na diskurso sa rehiyon kung saan ang mga grupong tulad ng Hezbollah ay nagsisilbing pangunahing tagapagtanggol laban sa mga panlabas na agresyon, lalo na mula sa Israel. Sa pananaw ng Hezbollah, ang diplomatikong landas ay hindi sapat kung walang konkretong aksyon mula sa pamahalaan. Kaya’t ang Resistance ay kumikilos bilang alternatibong puwersa ng proteksyon at pambansang dignidad.
Ang pagtutol sa direktang negosasyon ay hindi lamang taktikal kundi ideolohikal—isang paninindigan na ang pakikipag-usap sa isang mananakop ay pagtalikod sa prinsipyo ng paglaban. Sa ganitong pananaw, ang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa mga kasunduan kundi sa kakayahang tumindig at lumaban.
