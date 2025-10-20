Islam bilang Ganap na Sistema ng Buhay

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Ayatollah Sajjid Ali Naqvi, pinuno ng Konseho ng mga Shia Ulama sa Pakistan, ang Islam ay isang kumpletong sistema ng buhay na nangunguna sa pagtataguyod ng pantay na karapatan, katarungang pang-ekonomiya, at makatarungang pamahalaan. Bilang halimbawa, itinampok niya ang pamumuno ni Imam Ali (a.s.) bilang huwaran ng hustisya at integridad.
Pagsusuri sa mga Pangunahing Pahayag
Kakulangan ng Katarungang Pang-ekonomiya sa Mundo: Ang sangkatauhan ay biktima ng sistemang may antas o klasismo, kung saan ang mahihirap ay walang pantay na oportunidad at kahit ang mga pangunahing pangangailangan ay hindi natutugunan. Ayon sa kanya, hindi nagtagumpay ang sosyalismo at kapitalismo sa pagbibigay ng tunay na katarungang pang-ekonomiya.
Krisis sa Gaza bilang Simbolo ng Kawalang-Katarungan: Ang sitwasyon sa Gaza—matinding pambobomba, embargo sa humanitarian aid, at krisis sa pagkain—ay malinaw na larawan ng pandaigdigang kabiguan sa hustisya. Ang mga sistemang pandaigdig ay tila walang kakayahang pigilan ang ganitong uri ng karahasan.
Pagpuna sa United Nations: Bagaman kinikilala ang UN bilang pandaigdigang institusyon, kulang ito sa konkretong aksyon. Ang mga araw ng paggunita ay hindi sapat kung walang aktwal na hakbang upang wakasan ang mga sistemikong problema gaya ng okupasyon, gutom, at kahirapan.
Islam bilang Alternatibo sa Pandaigdigang Sistema: Ang Islam ay nag-aalok ng alternatibong modelo ng pamahalaan at ekonomiya na nakabatay sa hustisya, pagkakapantay-pantay, at karapatang pantao. Ang pamumuno ni Imam Ali (a.s.) ay itinuturing na perpektong halimbawa ng makatarungang pamumuno.
Kalagayan ng Pakistan: Sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Pagkain, binigyang-diin ni Naqvi ang krisis sa Pakistan kung saan halos 20 milyong tao ang nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ang kasalukuyang badyet ay hindi nakatutugon sa pangangailangan ng mamamayan at nangangailangan ng agarang reporma.
Mas Malalim na Konteksto
Ang talumpati ni Ayatollah Naqvi ay hindi lamang panrelihiyon kundi isang panlipunang panawagan para sa reporma sa pandaigdigang sistema. Sa kanyang pananaw, ang Islam ay hindi lamang relihiyon kundi isang praktikal na balangkas para sa pamumuhay na may hustisya. Ang mga kabiguan ng kapitalismo at sosyalismo ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang sistemang nakaugat sa moralidad, pagkakapantay-pantay, at espirituwal na pananaw.
Ang kanyang pagbanggit sa pamumuno ni Imam Ali (a.s.) ay mahalaga—isang modelo kung saan ang pamahalaan ay hindi nakabatay sa kapangyarihan kundi sa serbisyo, integridad, at hustisya. Sa ganitong pananaw, ang Islam ay may kakayahang magbigay ng solusyon sa mga krisis ng modernong mundo—mula sa kahirapan hanggang sa okupasyon.
