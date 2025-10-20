Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagkakatanggal kay Gary Lineker mula sa BBC dahil sa kanyang paninindigan na pabor sa Gaza ay nagdulot ng malaking pagbaba sa bilang ng mga manonood ng programang “Match of the Day,” na siyang nagpasimula ng malawakang reaksyon mula sa media at publiko.
Si Gary Lineker, dating bituin ng football sa England at host ng “Match of the Day” sa loob ng mahigit 20 taon, ay tinanggal ng BBC matapos ang kanyang lantad na suporta sa Gaza at matinding kritisismo sa mga aksyon ng Israel. Ayon sa mga ulat, ang kanyang mga post sa social media na pumupuna sa rehimeng Zionista ay nagdulot ng presyur mula sa mga pro-Israel lobby groups, na siyang nagtulak sa pamunuan ng BBC na tanggalin siya.
Pagbaba ng Ratings at Reaksyon ng Publiko
Pagbagsak ng Viewership: Ayon sa The Telegraph, bumaba ang bilang ng manonood ng “Match of the Day” mula sa 3 milyon tungo sa 2 milyon kada episode—isang pagbagsak ng 20–30% na direktang iniuugnay sa pagkawala ni Lineker.
Pagkondena sa BBC: Maraming personalidad sa media at publiko ang nagpahayag ng pagkadismaya sa BBC, na tinawag pa ni Lineker na “dapat mahiya” sa desisyon nitong alisin ang dokumentaryong “Gaza: Doctors Under Attack” na kanyang ipinagtanggol bilang “isa sa pinakamahalagang pelikula” na kanyang napanood.
Pagkakakilanlan bilang Simbolo ng Paninindigan: Si Lineker ay itinanghal bilang pinakamahusay na TV presenter sa UK dalawang buwan bago siya tanggalin, patunay sa kanyang malawak na suporta sa publiko.
“Ang Katahimikan ay Pakikipagsabwatan”
Sa kabila ng kanyang taunang sahod na £1.3 milyon—ang pinakamataas sa BBC—tumanggi si Lineker na manahimik sa gitna ng tinatawag niyang genocide sa Gaza. Ang kanyang paninindigan ay nagpakita ng moral na integridad sa harap ng presyur mula sa mga makapangyarihang grupo, at naging simbolo ng media accountability sa panahon ng krisis.
Mas Malalim na Konteksto
Ang insidenteng ito ay naglalantad ng tensyon sa pagitan ng media impartiality at personal na paninindigan. Sa isang banda, ang BBC ay may patakaran sa pagiging neutral, ngunit sa kabilang banda, ang mga mamamahayag tulad ni Lineker ay may responsibilidad na magsalita laban sa karahasan at kawalang-katarungan. Ang kanyang pagkatanggal ay nagbukas ng diskurso sa papel ng media sa mga isyung pandaigdig gaya ng Gaza, at nagpakita kung paano ang mga personalidad ay maaaring maging biktima ng politikal na presyur.
