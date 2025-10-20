Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagbubukas ng bagong Radiation Center sa hilagang-kanluran ng Iran (lalawigan ng Ardabil), binigyang-diin ni Mohammad Eslami, Deputy President at pinuno ng Atomic Energy Organization of Iran, ang kahalagahan ng teknolohiyang nuklear bilang isang makabagong industriya na nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan, seguridad sa pagkain, at pambansang kaunlaran.
Pangunahing Pahayag at Pagsusuri
Radiation bilang solusyon sa agrikultura: Ayon kay Eslami, ang radiation ay isang siyentipikong paraan upang mapabuti ang kalidad ng mga produktong agrikultural. Mula sa binhi hanggang sa ani, nakakatulong ito sa pag-alis ng peste, pagpapataas ng resistensya sa tagtuyot, kakulangan sa tubig, at alat ng lupa.
Pagresolba sa mga lokal na hamon: Ang lalawigan ng Ardabil ay nahaharap sa mabilis na pagkasira ng mga produkto tulad ng patatas at sibuyas. Sa pagbubukas ng radiation center, inaasahang mababawasan ang mga pagkalugi at mapapabuti ang shelf life ng mga produkto. Target capacity: 30,000 tonelada.
Pagpapalawak sa buong bansa: Umaasa ang pamahalaan na ang teknolohiyang ito ay maipapalaganap sa iba pang agricultural hubs ng Iran, sa tulong ng pribadong sektor at lokal na komunidad.
Teknolohiyang nuklear bilang “industriya ng buhay”: Hindi lamang ito para sa enerhiya o armas—ito ay may direktang epekto sa kalusugan, agrikultura, at pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Tinawag ni Eslami ang teknolohiyang nuklear bilang “radiation of life.”
Kaligtasan ng radiation: Walang negatibong epekto sa kalusugan ng tao, ayon sa kanya. Hindi ito nagdudulot ng chemical reactions o side effects. Sa halip, ito ay ginagamit para sa sterilization, pest control, at pagpapanatili ng kalidad ng produkto.
Mas Malalim na Konteksto
Ang pahayag ni Eslami ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Iran upang ipakita ang mapayapang aplikasyon ng teknolohiyang nuklear. Sa halip na tumuon sa kontrobersyal na aspeto ng uranium enrichment, itinutulak ng Iran ang paggamit ng radiation sa agrikultura, medisina, at industriya bilang ebidensya ng benepisyo nito sa lipunan.
Ang radiation technology ay mahalaga sa mga bansang may hamon sa klima at agrikultura, gaya ng Iran. Sa pamamagitan ng siyentipikong solusyon, maaaring mapabuti ang food security, mabawasan ang pag-aaksaya, at mapalakas ang lokal na produksyon.
