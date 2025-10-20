Pagtatanghal ng Iran sa Pandaigdigang Paligsahan ng Qur’an sa Russia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa ginanap na International Qur’an Recitation Competition sa Moscow, Russia, nagwagi si Eshaq Abdollahi ng Iran ng unang gantimpala sa larangan ng pagbasa ng Banal na Qur’an. Ang kanyang kahusayan sa pagbigkas ay kinilala bilang pinakamahusay sa hanay ng mga kalahok mula sa 30 bansa.
Pandaigdigang Partisipasyon
Ang kompetisyon ay nilahukan ng mga kinatawan mula sa 30 bansa, na nagtipon sa Moscow upang ipakita ang kanilang galing sa Qur’anic recitation. Ang tagumpay ni Abdollahi ay hindi lamang personal na karangalan kundi simbolo ng mataas na antas ng Qur’anic education sa Iran.
Mas Malalim na Pagsusuri
Ang Qur’anic competitions ay hindi lamang paligsahan sa teknikal na pagbasa kundi isang espirituwal na karanasan, kung saan ang sining ng tajweed, tono, at damdamin ay mahalaga. Ang pagkapanalo ni Abdollahi ay patunay sa dedikasyon ng Iran sa pagpapalaganap ng Qur’anic culture, at nagpapalakas ng reputasyon ng bansa sa larangan ng relihiyosong edukasyon sa pandaigdigang antas.
…………
328
Your Comment