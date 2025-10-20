Babala ni Trump sa India Kaugnay ng Pagbili ng Langis mula sa Russia

\Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Donald Trump ay nagbabala na mananatili ang mabibigat na taripa sa mga produkto ng India kung hindi nito ititigil ang pagbili ng langis mula sa Russia, sa kabila ng umano’y pangakong ibinigay ni PM Narendra Modi.
Ayon sa mga ulat mula sa MSN at iba pang media sources, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na ipagpapatuloy ng Washington ang “massive tariffs” sa mga produktong Indian kung hindi titigil ang New Delhi sa pagbili ng langis mula sa Russia. Ang pagbili ng langis ay itinuturing ng US bilang pinagmumulan ng pondo para sa digmaan ng Moscow sa Ukraine.
Mga Pangunahing Punto
Umano’y pangako ni Modi: Ayon kay Trump, sinabi ni Prime Minister Narendra Modi sa kanya na hindi na bibili ang India ng langis mula sa Russia. Gayunman, itinanggi ng Ministry of External Affairs ng India na nagkaroon ng ganitong pag-uusap.
Taripa bilang pressure tool: Kalahati ng 50% tariffs ng US sa mga produktong Indian ay kaugnay ng pagbili ng langis mula sa Russia. Nagbabala si Trump na kung hindi susunod ang India, mananatili ang mabibigat na taripa.
Pag-igting ng tensyon sa kalakalan: Ang isyu ng Russian oil ay naging sentral sa negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng India at US. Ang bilateral relations ay patuloy na napapailalim sa presyur mula sa mga geopolitical na salik.
Mas Malalim na Pagsusuri
Ang pahayag ni Trump ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US upang pigilan ang mga bansa sa pagbibigay ng kita sa Russia sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Sa kabilang banda, ang India ay nananatiling isa sa mga pangunahing bumibili ng Russian oil, dahil sa mababang presyo at pangangailangan sa enerhiya.
Ang paggamit ng taripa bilang leverage ay nagpapakita ng ugnayan ng enerhiya, diplomasya, at kalakalan sa pandaigdigang antas. Gayunpaman, ang hindi pagkakatugma ng mga pahayag ng dalawang lider ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala at posibleng paglala ng tensyon.
