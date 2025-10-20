Matinding Pagbatikos ni Robert De Niro kay Donald Trump + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Robert De Niro muling bumatikos kay Donald Trump, tinawag siyang “walang alam sa pagkatao” at “kaaway ng Amerika” sa gitna ng mga protesta at panawagan para sa demokrasya.
Sa isang panayam sa MSNBC at sa gitna ng mga protesta sa buong Amerika na tinaguriang “No Kings Day”, ipinahayag ni Robert De Niro ang matinding pagkadismaya kay Pangulong Donald Trump. Ayon sa aktor, si Trump ay “hindi nauunawaan ang pagkatao” at “isang banta sa demokrasya ng Amerika”.
Mga Pangunahing Pahayag ni De Niro
Pagkukumpara kay Joseph Goebbels: Tinawag ni De Niro si Stephen Miller, tagapayo ni Trump, bilang “Goebbels ng gabinete”, na tumutukoy sa punong propagandista ni Hitler. Sinabi niyang si Miller ay “isang Nazi” at dapat ikahiya ang kanyang papel sa administrasyon.
Babala sa posibleng ikatlong termino ni Trump: Naniniwala si De Niro na hindi kusang aalis si Trump sa White House, at posibleng magtangkang manatili sa kapangyarihan lampas sa limitasyon ng termino. “Hindi siya aalis. Hindi siya gustong umalis,” aniya.
Panawagan sa mga mamamayan: Hinikayat ni De Niro ang mga Amerikano na patuloy na lumaban at magprotesta, dahil ang tanging paraan upang mapakinggan ng mga politiko ay ang galit ng taumbayan, hindi ang galit ni Trump.
Mas Malalim na Pagsusuri
Ang mga pahayag ni De Niro ay bahagi ng lumalawak na kilusan ng mga artista, aktibista, at mamamayan na tumututol sa pamumuno ni Trump. Sa kanyang edad na 82, si De Niro ay nananatiling isa sa mga pinakamaingay na kritiko ng administrasyon, gamit ang kanyang plataporma upang ipaglaban ang demokrasya, kalayaan, at integridad ng pamahalaan.
Ang kanyang retorika—bagaman matindi—ay sumasalamin sa takot ng ilan sa posibleng authoritarian drift ng pamahalaan, lalo na sa gitna ng mga ulat ng crackdown sa mga lungsod at pagdeploy ng National Guard sa mga protesta.
