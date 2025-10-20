Pag-atake ng mga Settler sa West Bank: Nasaktan ang isang Aktibistang Amerikano at mga Palestino + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang marahas na pag-atake ng mga Israeli settler ang naganap sa Turmus Ayya, hilaga ng Ramallah, kung saan nasaktan ang isang American activist at ilang Palestinian habang nag-aani ng olibo.
Batay sa mga ulat mula sa Ahram Online, isang grupo ng armadong Israeli settlers ang umatake sa mga magsasakang Palestinian habang sila’y nag-aani ng olibo sa Turmus Ayya, isang nayon sa hilagang-silangan ng Ramallah. Sa insidente, dalawang Palestinian at isang dayuhang aktibista—na kinilalang isang Amerikano—ang nasugatan.
Ang mga pag-atake ay bahagi ng mas malawak na serye ng karahasan sa panahon ng olive harvest sa West Bank, kung saan karaniwang target ng mga settler ang mga Palestinian na nag-aani sa kanilang mga lupain. Ayon sa mga lokal na ulat, ang mga settler ay pumasok sa Wadi Ammar area at marahas na sinaktan ang mga magsasaka.
Mas Malalim na Pagsusuri
Konteksto ng Olive Harvest: Ang panahon ng pag-aani ng olibo ay isang mahalagang bahagi ng kabuhayan at kultura ng mga Palestinian. Gayunman, taon-taon itong sinasalubong ng karahasan mula sa mga settler na naglalayong paalisin ang mga magsasaka sa kanilang mga lupain.
Paglabag sa Karapatang Pantao: Ang ganitong uri ng pag-atake ay lumalabag sa internasyonal na batas at karapatang pantao, lalo na’t ang mga biktima ay sibilyan at kabilang pa ang isang dayuhang aktibista.
Kawalan ng Proteksyon: Sa maraming kaso, ang mga puwersang panseguridad ng Israel ay hindi lamang bigong pigilan ang mga pag-atake, kundi minsan ay sinasabing pumapanig pa sa mga settler. Ito ay nagpapalalim sa kawalan ng tiwala ng mga Palestinian sa mga institusyong panseguridad sa rehiyon.
Konklusyon
Ang insidenteng ito ay hindi isang hiwalay na kaso kundi bahagi ng sistematikong karahasan sa mga Palestinian sa ilalim ng okupasyon. Ang pagkakasangkot ng isang American activist ay nagbibigay ng internasyonal na dimensyon sa isyu, na maaaring magdulot ng diplomatic repercussions. Ang patuloy na pag-atake sa mga magsasaka ay hindi lamang banta sa kanilang kabuhayan kundi sa mismong karapatan nilang manatili sa kanilang lupa.
