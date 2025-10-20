Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa military analyst na si Rami Abu Zubaydah, sinusubukan ng Israel ipagpatuloy ang limitadong digmaan sa Gaza upang mapanatili ang kalayaan sa operasyong militar, habang ang mga tagapamagitan ng tigil-putukan ay nahaharap sa isang moral at politikal na pagsubok.
Pagsusuri sa Pahayag ni Rami Abu Zubaydah
Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Gaza, ipinaliwanag ni Rami Abu Zubaydah—isang kilalang analyst sa larangan ng militar—na ang Israel ay nagsasagawa ng isang bagong yugto ng okupasyon sa pamamagitan ng limitadong mga operasyong militar. Ang layunin umano ng mga ito ay hindi agarang pananakop, kundi ang pagpapatibay ng tinatawag na “freedom of military maneuver”—isang estratehikong kalayaan upang magsagawa ng mga operasyong militar nang walang hadlang mula sa mga internasyonal na kasunduan.
Mga Pangunahing Punto
Limitadong digmaan bilang estratehiya: Hindi ito full-scale war, kundi mga taktikal na operasyon na may tiyak na layunin—pagkontrol sa mga lugar, pag-target sa mga istruktura, at pagpapakita ng kapangyarihan.
Pagkakataon para sa Israel na magmaniobra: Sa ilalim ng tigil-putukan, ang mga limitadong operasyon ay nagbibigay ng espasyo sa Israel upang mapanatili ang presensya militar at impluwensya sa rehiyon.
Pagsubok sa mga tagapamagitan ng tigil-putukan: Ayon kay Abu Zubaydah, ang mga bansang nagsilbing tagapamagitan sa kasunduan ay nasa isang moral at politikal na krisis. Kung hindi nila ipatupad ang mga probisyon ng kasunduan, sila ay nagiging tahimik na saksi sa patuloy na karahasan.
Moral at Politikal na Hamon
Ang mga tagapamagitan—tulad ng Qatar, Egypt, at UN—ay may responsibilidad na tiyakin ang pagpapatupad ng tigil-putukan. Ngunit sa harap ng mga limitadong operasyon ng Israel, ang kanilang katahimikan ay maaaring ituring na pakikipagsabwatan o pagwawalang-bahala sa mga krimen. Ang pagpili sa pagitan ng aktibong pagpapatupad o tahimik na pag-obserba ay isang kritikal na hamon sa kanilang kredibilidad.
Mas Malalim na Konteksto
Ang estratehiya ng Israel ay bahagi ng mas malawak na pattern ng “managed conflict”—isang uri ng digmaan kung saan ang karahasan ay kinokontrol upang makamit ang mga layuning pampulitika at militar nang hindi lumalampas sa threshold ng full-scale war. Ito ay nagbibigay ng flexibility sa mga aktor tulad ng Israel upang mapanatili ang presyur sa Gaza habang iniiwasan ang internasyonal na backlash.
Konklusyon
Ang pahayag ni Abu Zubaydah ay naglalantad ng masalimuot na dynamics sa pagitan ng tigil-putukan, okupasyon, at internasyonal na pananagutan. Ang mga tagapamagitan ay kailangang pumili: ipatupad ang kasunduan o tanggapin ang papel bilang saksi sa patuloy na karahasan. Sa ganitong konteksto, ang moralidad at diplomatikong integridad ay sinusubok sa harap ng isang digmaang hindi ganap ngunit patuloy.
