Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang marahas na pag-atake ng Israeli settler sa Ramallah ang nag-iwan ng isang matandang babaeng Palestinian na walang malay habang nag-aani ng olibo—tinawag ito ng UN at mga aktibista bilang “terrorism ng mga settler.”
Ayonsa mga ulat mula sa Antiwar.com at ABNA, isang Israeli settler ang umatake sa isang matandang babaeng Palestinian na si Afaf Saleh Abu Aliya habang siya’y nag-aani ng olibo sa silangang bahagi ng Ramallah. Ginamit ng salarin ang isang matigas na pamalo at paulit-ulit na pinukpok ang biktima hanggang mawalan ito ng malay.
Ang insidente ay nakunan sa video ng American journalist na si Jasper Nathaniel, na nagsabing ang IDF mismo ang nagdala sa kanila sa lugar kung saan sila inambus ng mga settler. Ang video ay naging viral sa social media at nagdulot ng matinding pagkondena mula sa United Nations at mga human rights groups.
Mas Malalim na Pagsusuri
Pagtaas ng karahasan sa panahon ng olive harvest: Taun-taon, ang mga Palestinian farmers ay nakararanas ng karahasan mula sa mga settler sa West Bank, lalo na sa panahon ng pag-aani ng olibo. Ang mga pag-atake ay bahagi ng sistematikong kampanya upang paalisin ang mga magsasaka sa kanilang mga lupain.
Paglabag sa internasyonal na batas: Ang pag-atake sa mga sibilyan, lalo na sa matatanda, ay malinaw na paglabag sa Geneva Conventions. Ang kawalan ng aksyon mula sa mga Israeli authorities ay nagpapalalim sa krisis ng impunity sa rehiyon.
Pagkondena mula sa UN at mga aktibista: Tinawag ng UN Special Rapporteur at mga Palestinian human rights defenders ang insidente bilang “settler terrorism”, isang terminong ginagamit upang ilarawan ang mga mararahas na aksyon ng mga extremist settler na suportado o pinapayagan ng estado.
Konklusyon
Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang isolated case kundi bahagi ng mas malawak na pattern ng karahasan sa ilalim ng okupasyon. Ang pag-target sa matatanda at mga magsasaka ay nagpapakita ng intensyon na sirain ang kabuhayan, dignidad, at karapatang pantao ng mga Palestinian. Ang internasyonal na komunidad ay kailangang kumilos upang wakasan ang impunity at protektahan ang mga sibilyan sa mga okupadong teritoryo.
