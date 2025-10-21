Imam Khamenei: Ang Estados Unidos ay isang estadong terorista; ang mga sandata ng US ay ibinibigay sa mga Zionista upang ibagsak sa mga mamamayan ng G

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pagtitipon kasama ang mga kampeon sa palakasan at mga nagwagi sa pandaigdigang mga Olympiad sa agham, ipinahayag ni Imam Khamenei, Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, ang kanyang kasiyahan sa pakikipagkita sa mga masisiglang kabataan na, sa pamamagitan ng determinasyon, pagsisikap, at tagumpay sa larangan ng palakasan at agham, ay nagbigay ng kagalakan sa sambayanan at nagsilbing inspirasyon sa iba pang kabataan.
Aniya, “Ang inyong mga medalya ay may dagdag na halaga kumpara sa mga medalya sa ibang panahon, sapagkat napanalunan ninyo ito sa panahong ang kaaway ay nagsasagawa ng kampanyang ‘soft-war’ upang pahinain ang loob ng sambayanan at iparamdam na wala itong kakayahan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas at kakayahan ng bansa sa praktika, naibigay ninyo ang pinakamatibay na tugon sa kanila.”
Sa parehong pagtitipon, tinukoy ni Imam Khamenei ang kamakailang mga pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos hinggil sa rehiyon at Iran. Aniya, “Sinikap ng Pangulo ng US na bigyang pag-asa at palakasin ang loob ng mga Zionistang nawalan ng pag-asa sa sinasakop na Palestine gamit ang ilang hungkag na salita at kanyang mga kalokohan. Ito ang aking pagsusuri sa kanyang pagbisita sa sinasakop na Palestine.”
Tinukoy ng Pinuno ang matinding dagok na natamo ng rehimen ng Zionista mula sa Iran sa loob ng 12-araw na digmaan bilang dahilan ng kanilang panghihina ng loob. “Hindi inaasahan ng mga Zionista na ang isang misil na ginawa ng kabataang Iranian ay kayang sunugin at wasakin ang mga sensitibong sentro ng pananaliksik nila. Ngunit ito ang nangyari.”
Binigyang-diin niya na ang mga misil ay hindi binili mula sa ibang bansa kundi ginawa mismo sa Iran, na patunay sa kakayahan ng kabataang Iranian. “Kapag ang isang kabataang Iranian ay pumasok sa larangan at sa pamamagitan ng pagsisikap ay bumuo ng imprastrukturang pang-agham, kaya niyang maisakatuparan ang mga dakilang gawa.”
Ipinaalala ni Imam Khamenei na ang mga misil ay inihanda at ginamit ng Sandatahang Lakas at mga industriyang militar ng Iran, at nananatili pa rin ito sa kanilang arsenal. “Kung kinakailangan, muli itong gagamitin sa ibang pagkakataon.”
Dagdag pa niya, “Sa Gaza, walang duda na ang Estados Unidos ang pangunahing kasabwat sa mga krimen ng rehimen ng Zionista. Maging ang Pangulo ng US ay umamin na nakikipagtulungan sila sa rehimen sa Gaza. Kahit hindi niya ito sinabi, malinaw na ang mga kagamitang ginamit sa pag-atake sa mga walang kalaban-labang mamamayan ng Gaza ay mula sa Estados Unidos.”
Tinuligsa rin niya ang pahayag ng Pangulo ng US na sila ay lumalaban sa terorismo. “Mahigit 20,000 bata at sanggol ang namartir sa Gaza. Terorista ba sila? Ang tunay na terorista ay ang Estados Unidos—ang lumikha ng ISIS, ang nagsimula ng kaguluhan sa rehiyon, at hanggang ngayon ay pinananatili ang ilang elemento nito para sa sariling interes.”
Tinukoy ni Imam Khamenei ang masaker sa humigit-kumulang 70,000 katao sa Gaza, at ang pagkamartir ng mahigit 1,000 Iranian sa loob ng labindalawang araw ng ipinataw na digmaan, bilang malinaw na ebidensya ng teroristang katangian ng US at ng rehimen ng Zionista. “Bukod sa walang habas na pagpatay sa mga sibilyan, pinaslang nila ang ating mga siyentipiko gaya nina Tehranchi at Abbasi, at ipinagmalaki pa ang krimeng ito. Ngunit dapat nilang malaman na hindi nila kayang puksain ang kaalaman.”
Tinukoy din niya ang pagyayabang ng Pangulo ng US sa umano’y pambobomba sa industriyang nukleyar ng Iran. “Walang problema, maniwala kayo sa ilusyon na iyan. Ngunit anong karapatan ninyo na magdikta kung dapat ba o hindi dapat magkaroon ng industriyang nukleyar ang isang bansa? Anong pakialam ng US kung may kakayahang nukleyar ang Iran? Ang ganitong pakikialam ay mali, mapang-api, at walang batayan.”
Binigyang-pansin ni Imam Khamenei ang malawakang protesta laban sa Pangulo ng US, kung saan mahigit 7 milyong katao ang lumahok sa iba’t ibang estado at lungsod sa Amerika. “Kung talagang may kakayahan kayo, sa halip na magpakalat ng kasinungalingan, makialam sa mga bansa, at magtayo ng mga base-militar sa kanilang teritoryo, bakit hindi ninyo mapatahimik ang milyun-milyong mamamayan at maibalik sila sa kanilang mga tahanan?”
Tinuligsa rin niya ang pahayag ng Pangulo ng US na sinusuportahan nila ang sambayanang Iranian. “Ang mga sekondaryang parusa ng US, na sinunod ng maraming bansa dahil sa takot, ay nakatuon laban sa sambayanang Iranian. Kaya’t kayo ang kaaway ng sambayanang Iranian, hindi kaibigan.”
Tungkol sa pahayag ng Pangulo ng US na handa siyang makipagkasundo, sinabi ni Imam Khamenei: “Inaangkin niyang siya ay taong mahilig sa kasunduan, ngunit kung ang kasunduan ay may kasamang pamimilit at tiyak na ang resulta, ito ay hindi kasunduan kundi pananakot. Ang sambayanang Iranian ay hindi kailanman yuyuko sa ganitong pamimilit.”
Tinuligsa rin niya ang pahayag ng Pangulo ng US tungkol sa paglaganap ng kamatayan at digmaan sa rehiyon ng West Asia. “Kayo ang nagsisimula ng digmaan. Ang US ay tagapagpasimula ng digmaan at pagpatay. Kung hindi, para saan ang lahat ng base-militar ng US sa rehiyon? Ano ang ginagawa ninyo rito? Anong kaugnayan ng rehiyong ito sa inyo? Ang rehiyong ito ay pag-aari ng mga mamamayan nito, at ang mga digmaan at kamatayan dito ay direktang resulta ng presensya ng US.”
Sa pagtatapos, sinabi ni Imam Khamenei na ang mga posisyon ng Pangulo ng US ay mali, madalas ay hindi tapat, at nagpapakita ng pananakot. “Bagaman ang pananakot ay maaaring makaapekto sa ilang bansa, sa biyaya ng Diyos, hindi ito kailanman makakaapekto sa sambayanang Iranian.”
Sa isa pang bahagi ng kanyang talumpati, binigyang-diin ng Pinuno ang malalaking tagumpay sa iba’t ibang sektor mula nang Rebolusyong Islamiko. “Isa sa mga halimbawa nito ay ang kahanga-hangang tagumpay ng ating mga atleta at Olympians ngayong taon, na maaaring walang kapantay sa kasaysayan ng palakasan ng ating bansa.”
Tinukoy niya ang paggalang sa watawat, ang pagyuko, at ang panalangin ng mga nagwaging atleta bilang mga simbolo ng sambayanang Iranian. “Ang ating mga minamahal na atleta sa Olympics ay mga nagniningning na bituin ngayon, ngunit sa loob ng sampung taon, sa patuloy na pagsisikap, sila ay magiging maningning na araw. Napakahalaga ng tungkulin ng mga opisyal sa bagay na ito.”
Tinukoy din ni Imam Khamenei ang aktibong papel ng kabataan matapos ang tagumpay ng Rebolusyong Islamiko bilang isang patuloy na proseso. “Sa loob ng walong taong ipinataw na digmaan, ang kabataang henerasyon, sa kabila ng kakulangan at kawalan ng armas, ay nagpakita ng husay sa larangan ng militar na naging dahilan ng tagumpay ng Iran laban sa isang kalabang may kumpletong suporta.”
Pinaalalahanan niya ang mga tagapakinig sa pagsisikap ng mga kaaway na hadlangan ang pag-unlad ng agham sa Iran. “Sinisikap ng mga kaaway ng sambayanang Iranian na sirain ang imahe ng bansa sa pamamagitan ng pagtanggi o pagwawalang-bahala sa ating mga tagumpay, paghahalo ng katotohanan at kasinungalingan, at pagpapalobo ng maliliit na pagkukulang. Ngunit sa pamamagitan ng pag-abot sa tuktok ng agham at palakasan, ipinakita ninyo sa mundo ang maliwanag na kinabukasan ng ating bansa.”
…………..
328
Your Comment