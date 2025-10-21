Mga pandaigdigang midya sa pahayag ni Ayatollah Khamenei ukol kay Donald Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Malawakang Pagbabalita ng mga Pahayag ng Pinuno ng Rebolusyon sa Pandaigdigang Midya: “Sinabi ng Pinuno ng Iran kay Trump na ipagpatuloy ang kanyang pag-iilusyon!”
Ang pagtukoy ni Ayatollah Khamenei, Kataas-taasang Pinuno ng Islamikopng Rebolusyong Islamiko, sa “pag-iilusyon” ng Pangulo ng Estados Unidos hinggil sa “pagwasak sa industriyang nukleyar ng Iran” sa kanyang talumpati ngayong Lunes, 28 Mehr 1404 (20 Oktubre 2025), sa harap ng mga kampeon sa iba’t ibang larangan ng palakasan at mga medalistang Iranian sa pandaigdigang mga Olympiad sa agham, ay naging tampok sa mga internasyonal at rehiyonal na midya.
Ang pahayag ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon na tinawag ang mga sinasabi ng Pangulo ng US tungkol sa pagkawasak ng industriyang nukleyar ng Iran bilang “ilusyon” ay agad na umani ng pansin mula sa maraming pandaigdigang ahensya ng balita.
Ang partikular na pahayag ni Ayatollah Khamenei na: “Panaginip mo lang na nawasak mo ang kakayahang nukleyar ng Iran” ay naging tampok sa maraming ulat ng midya.
Reuters ay nag-ulat sa pamagat na: “Sinabi ni Khamenei kay Trump: Ipagpatuloy mo ang iyong panaginip”, at iniulat na tinawag ng Pinuno ng Iran ang mga pahayag ni Trump tungkol sa pagkawasak ng industriyang nukleyar ng Iran bilang “hungkag at walang katotohanan.”
Dagdag pa ng Reuters, tinanggihan ni Khamenei ang alok ni Trump para sa negosasyon at sinabi: “Sinasabi ni Trump na isa siyang negosyador, ngunit kung ang isang kasunduan ay may kasamang pamimilit at ang resulta nito ay nakatakda na, ito ay hindi kasunduan kundi pamimilit at pananakot.”
Times of Israel ay nagbigay-diin din sa pahayag ni Khamenei at isinulat: “Sinabi ni Khamenei kay Trump na ipagpatuloy ang kanyang panaginip na nawasak ang kakayahang nukleyar ng Iran.”
The Hindu, isang pahayagan sa India, ay nag-ulat na tinanggihan ni Khamenei ang alok ni Trump para sa negosasyon at itinanggi ang pagkawasak ng kakayahang nukleyar ng Iran ng Estados Unidos. Ayon sa kanila, sinabi ni Khamenei: “Ipinagmamalaki ng Pangulo ng US na binomba at winasak nila ang industriyang nukleyar ng Iran. Sige, manatili ka sa iyong panaginip!”
i24News, isang midyang nakabase sa mga sinakop na teritoryo, ay binigyang-pansin ang pahayag na “Ipagpatuloy mo ang iyong pag-iilusyon” at iniulat na tinuligsa ni Ayatollah Khamenei ang pahayag ni Trump tungkol sa pagkawasak ng programang nukleyar ng Iran.
Ayon sa kanila, inamin ng Tehran ang ilang pinsalang materyal ngunit iginiit na ang mga sensitibong pasilidad ay nanatiling buo at ang mga aktibidad nukleyar ay “tuloy-tuloy at hindi nahinto.”
Al Arabiya, isang midyang Saudi, ay tinawag ang mga pahayag ni Khamenei bilang “pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Tehran at Washington” at binigyang-babala na maaaring mas maging mahirap ang anumang posibleng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Tinukoy din ng Al Arabiya ang isa pang bahagi ng talumpati ni Khamenei kung saan sinabi niya: “Ang sambayanang Iranian ay hindi uurong sa harap ng presyon.”
Al-Monitor, isang Amerikanong website, ay nag-ulat sa pamagat na: “Sinabi ni Ayatollah Khamenei kay Trump: Ipagpatuloy mo ang iyong ilusyon tungkol sa pagkawasak ng mga pasilidad nukleyar ng Iran.”
Ayon sa karamihan ng mga midyang Kanluranin, ang mga pahayag ni Khamenei ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng patakarang paninindigan at kawalan ng tiwala sa Estados Unidos. Ang reaksyong ito ng Pinuno ng Rebolusyon ay itinuturing na patunay ng mas matigas na posisyon ng Tehran sa harap ng anumang pagbabalik sa negosasyong nukleyar.
………..
328
Your Comment