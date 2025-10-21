Isinagawa ang Seremonya ng Libing para kay Martir Abdulkarim al-Ghamari sa Sana'a + Mga Larawan at Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Heneral al-Ghamari at ang kanyang mga kasama ay namartir sa isa sa mga kamakailang teroristang pag-atake ng rehimen ng Zionista sa lungsod ng Sana'a, kabisera ng Yemen.
Ayon sa ulat ng AhlulBayt International News Agency (ABNA), isinagawa ang seremonya ng libing para sa katawan ng martir na si Heneral Mohammad Abdulkarim al-Ghamari, Hepe ng Pangkalahatang Tanggulan ng Sandatahang Lakas ng Yemen, kasama ang kanyang anak at mga kasama, sa presensya ng mga opisyal ng pamahalaan at militar, pati na rin ng mamamayang Yemeni, sa Sab’een Square sa lungsod ng Sana'a.
Si Heneral al-Ghamari at ang kanyang mga kasama ay namartir sa isa sa mga kamakailang teroristang pag-atake ng rehimen ng Zionista sa Sana'a.
Si Heneral Yousef al-Madani ay itinalaga bilang kanyang kapalit, at sa kabila ng pagbabagong ito, ipinagpatuloy ng Sandatahang Lakas ng Yemen ang kanilang mga operasyon sa pagsuporta sa mamamayan at sa resistensyang Palestino sa pamamagitan ng mga pag-atake gamit ang mga misil at drone, at patuloy ang kanilang pagsasagawa ng blockade sa dagat laban sa rehimen ng Zionista.
……………
328
Your Comment