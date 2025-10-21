Mahigit 80,000 Zionista ang Umalis sa Israel sa Loob ng Isang Taon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa pinakabagong ulat ng Parlamento ng Israel, umabot sa antas na hindi pa nararanasan ang alon ng “reverse migration” sa nasabing rehimen, kung saan mahigit 80,000 Zionista ang umalis sa mga sinakop na teritoryo sa loob lamang ng isang taon.
Ang bagong ulat mula sa Research and Information Center ng Parlamento ng Israel (Knesset) ay nagpapakita ng nakakabahalang larawan ng lumalalang migrasyon ng mga Israeli patungong ibang bansa sa nakalipas na dalawang taon, dulot ng digmaan laban sa Gaza. Ang ulat, na inilabas bago ang sesyon ng Komite sa Migrasyon at Integrasyon, ay nagpapakita na ang Israel ay nahaharap sa negatibong balanse sa migrasyon, habang wala namang malinaw na plano ang pamahalaan upang pigilan ang paglala nito o tugunan ang mga ugat ng problema.
Batay sa mga datos na inilathala ng mga pahayagang Yedioth Ahronoth at Maariv, ang bilang ng mga Israeli na lumisan sa mga sinakop na teritoryo para sa matagalang pananatili sa ibang bansa ay tumaas nang husto mula noong simula ng digmaan noong Oktubre 7, 2023—isang antas na hindi pa naitala sa mga nakaraang taon.
Ayon sa datos ng Central Bureau of Statistics ng Israel, mula 2009 hanggang 2021, humigit-kumulang 36,000 katao ang umaalis taun-taon mula sa Israel. Noong 2022, umakyat ito sa 55,300 katao (pagtaas ng 44% kumpara sa nakaraang taon), at noong 2023 ay muling tumaas ng 33% sa 82,700 katao.
Mabilis na Pagtaas ng Migrasyon
Ang pagtaas na ito ay lalo pang bumilis matapos ang pag-atake ng Palestinian resistance noong Oktubre 7, 2023—isang pangyayaring itinuturing na punto ng pagbabago sa panlipunan, pang-ekonomiya, at sikolohikal na kalagayan sa loob ng Israel.
Habang nagpapatuloy ang digmaan at lumalala ang krisis sa seguridad at pulitika, parami nang paraming Israeli ang nagpapasyang lisanin ang mga sinakop na teritoryo para sa matagalang pananatili sa ibang bansa, bunsod ng lumalalim na kawalan ng seguridad at tiwala sa mga institusyong pampamahalaan ng Israel.
Sa kabilang banda, bumaba naman ang bilang ng mga Israeli na bumabalik matapos ang mahabang pananatili sa ibang bansa. Noong 2022, tinatayang 29,600 katao ang bumalik sa Israel, ngunit bumaba ito sa 24,200 noong 2023. Sa unang walong buwan ng 2024, 12,100 lamang ang bumalik, kumpara sa 15,600 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Dahil dito, umabot sa 58,600 ang agwat sa pagitan ng mga umaalis at bumabalik—isang malinaw na palatandaan ng lumalalang kawalan ng balanse sa populasyon ng Israel.
Kabataang Israeli ang Nangunguna sa Migrasyon
Ayon sa ulat, ang mga kabataang Israeli ang may pinakamalaking bahagi sa migrasyon. Ang mga nasa edad 20 hanggang 39 ay bumubuo ng 40% ng mga umaalis at 38% ng mga bumabalik, samantalang 27% lamang ang bahagi ng grupong ito sa kabuuang populasyon ng Israel. Ipinapakita nito na ang mga produktibo at edukadong sektor ng lipunan ang mas madalas na umaalis sa mga sinakop na teritoryo.
Mga Epekto sa Ekonomiya at Lipunan
Ang pag-alis ng grupong ito—na itinuturing na pinaka-aktibong sektor sa ekonomiya ng Israel—ay maaaring magdulot ng pangmatagalang negatibong epekto sa ekonomiya ng rehimen, lalo na sa mga larangan ng teknolohiya, edukasyon, at medisina.
Kalahati ng mga umalis noong 2022 ay mga taong dati nang lumipat sa Israel bilang mga imigrante at ngayon ay muling nagpasya na umalis (27,500 katao). Ipinapakita nito ang kabiguan ng mga patakaran sa migrasyon at integrasyon—na siyang pundasyon ng proyektong Zionista.
Dagdag pa rito, 54% ng mga migrante ay may 13 taon o higit pang edukasyon (kumpara sa 44% ng kabuuang populasyon), at 26% sa kanila ay may kumpletong edukasyong unibersidad. Ipinapakita nito na karamihan sa mga umaalis ay mula sa hanay ng mga edukado at may kasanayan.
Mga Palatandaan ng Pagbabago sa Lipunang Israeli
Ayon sa mga eksperto sa Israel, ang mga numerong ito ay sumasalamin sa makabuluhang pagbabago sa kolektibong damdamin ng lipunang Israeli. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng migrasyon ay ang kawalan ng pag-asa sa kalagayang panseguridad at pampulitika, pagtaas ng gastusin sa pamumuhay, at kawalan ng tiwala sa mga opisyal ng rehimen.
Binibigyang-diin ng ulat na ang kawalan ng pambansang estratehiya upang pigilan ang migrasyon ng mga propesyonal at mahuhusay na manggagawa ay nagpapahina sa kakayahan ng Israel na kontrolin ang krisis. Kung hindi magbabago ang kalagayang pampulitika at pang-ekonomiya, inaasahang magpapatuloy ang alon ng migrasyon sa mga susunod na taon.
Sa ganitong kalagayan, nahaharap ngayon ang rehimen ng Israel sa isang krisis sa migrasyon na hindi pa nararanasan—isang krisis na nagpapakita ng pagkawala ng pakiramdam ng katatagan sa loob ng bansa at nagbubukas ng mga seryosong tanong tungkol sa kinabukasan ng rehimen kung magpapatuloy ang pag-alis ng mga kabataan at mga propesyonal.
