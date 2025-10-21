Lumipat ang Bolivia sa Gitnang-Kanan; Wakas ng Dalawang Dekadang Pamumuno ng Kaliwa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagkapanalo ni Rodrigo Paz sa ikalawang yugto ng halalan sa pagkapangulo ng Bolivia, nagtapos ang dalawampung taong pamumuno ng kilusang "Movement for Socialism" sa bansang ito sa Latin Amerika. Si Paz, na nakakuha ng mayorya ng boto, ay nahalal bilang bagong Pangulo ng Bolivia at nagbigay ng mga pangako ukol sa repormang pang-ekonomiya at desentralisasyon ng pamahalaang sentral.
Pinili muli ng kanyang mamamayan ng Bolivia si Rodrigo Paz Pereira bilang bagong Pangulo sa ikalawang yugto ng halalan. Si Paz, na kumandidato mula sa gitnang-kanang partidong Christian Democrat, ay nagwagi sa halalan matapos makakuha ng 54.5% ng boto laban kay Jorge Quiroga mula sa kanan, na nakakuha ng 45.4%.
Sa pagkakaabot ng 97% ng bilang ng boto, idineklara na ang tagumpay ni Paz ay tiyak, kaya’t pormal nang nagtapos ang dalawampung taong pamumuno ng kilusang "Movement for Socialism" na pinamunuan ni Evo Morales sa Bolivia.
Si Paz: Ekonomista at Lokal na Pulitiko
Si Rodrigo Paz, 58 taong gulang, ay anak ni Jaime Zamora, dating Pangulo ng Bolivia mula sa kaliwang pakpak. Matapos mag-aral ng Economics sa Estados Unidos, bumalik siya sa Bolivia at nagsimula ng karera sa pulitika sa lokal na antas.
Una siyang naging miyembro ng Konseho ng Lungsod at kalaunan ay nahalal bilang alkalde ng lungsod ng Tarija sa hilagang bahagi ng Bolivia. Noong 2020, nahalal siya bilang senador ng parehong rehiyon.
Ekonomikong Pananaw ni Paz: Kapitalismo para sa Lahat
Sa kanyang kampanya, isinulong ni Paz ang pananaw na “kapitalismo para sa lahat” at nagbigay ng mga pangako tulad ng pagbawas sa buwis, pagbaba ng mga taripa, at desentralisasyon ng pamahalaang pambansa.
Binigyang-diin din niya ang pangangailangan ng repormang pang-ekonomiya at pagpapabuti ng kabuhayan ng mamamayan, kabilang ang paglikha ng mga mekanismo upang matiyak ang suplay ng gasolina at pagkontrol sa presyo ng mga pangunahing bilihin.
Panawagan para sa Pagkakaisa at Laban sa Korapsyon
Matapos ang pag-anunsyo ng resulta ng halalan, nanawagan si Edmand Lara, ang nahalal na Pangalawang Pangulo, para sa pambansang pagkakaisa at pampulitikang pagkakasundo. Aniya, “Dapat nating tiyakin ang suplay ng diesel at gasolina. Nagdurusa ang mamamayan. Kailangang patatagin ang presyo ng mga pangunahing pagkain at wakasan ang korapsyon.”
Pagkatalo ng Kilusang Sosyalista Matapos ang Dalawang Dekada
Ang resulta ng halalan sa pagkapangulo ng Bolivia ay dumating matapos ang matinding pagkatalo ng partidong "Movement for Socialism" sa halalan noong Agosto. Ang pagkatalong ito ay naganap matapos ipagbawal si Evo Morales na tumakbo sa halalan, at si Luis Arce, ang kasalukuyang Pangulo na nagbitiw, ay umatras sa kompetisyon.
