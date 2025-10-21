Gharibabadi: Ang Pagpapasya sa Pagbisita ng IAEA sa mga Pasilidad Nukleyar ay Nasa Kamay ng Kataas-taasang Konseho ng Seguridad Pambansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base kay Kazem Gharibabadi, Pangalawang Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang mga kahilingan ng International Atomic Energy Agency (IAEA) upang bumisita sa mga hindi napinsalang pasilidad nukleyar ng Iran ay isinasailalim sa desisyon ng Kataas-taasang Konseho ng Seguridad Pambansa.
Binigyang-diin ni Gharibabadi na ayon sa batas ng Parlamento, ang huling pasya ukol sa uri ng pakikipagtulungan sa IAEA ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Kataas-taasang Konseho ng Seguridad Pambansa. “Sa ganitong balangkas, anuman ang pasyang gawin ng Konseho, kami ay susunod dito,” aniya.
Nang tanungin kung may kasalukuyang kahilingan ang IAEA para sa inspeksyon ng mga pasilidad nukleyar ng Iran, sinabi ni Gharibabadi: “Mayroon silang mga kahilingan upang bumisita sa mga pasilidad na hindi napinsala. Sa panahon ng pagpapatupad ng Kasunduan sa Cairo, nakabisita sila sa ilan sa mga pasilidad na iyon, na naging paksa rin ng mga ulat.”
Dagdag pa niya, “Sa ngayon ay may mga kahilingan pa rin sila, ngunit ang mga ito ay hindi na sinusuri sa balangkas ng Kasunduan sa Cairo.”
Ipinaliwanag ni Gharibabadi na noong ipinatutupad pa ang Kasunduan sa Cairo, ang Iran ay tumutugon sa IAEA sa loob ng wala pang isang linggo at nagbibigay ng access. Ngunit dahil sa mga pagbabagong naganap, ang pagpapasya sa mga bagong kahilingan ay ibinabalik sa Kataas-taasang Konseho ng Seguridad Pambansa. “Anuman ang pasyang gawin nila, iyon ang aming isasakatuparan,” pagtatapos niya.
………….
328
Your Comment