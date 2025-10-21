Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Oktubre 19, 2025, inihayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Knesset (parlamento ng Israel) na 153 toneladang bomba ang ibinagsak ng militar ng Israel sa Gaza sa loob ng isang araw. Ang aksyon ay isinagawa bilang tugon sa umano’y paglabag ng ceasefire ng Hamas, kung saan dalawang sundalong Israeli ang nasawi. Gayunman, itinanggi ng Hamas ang anumang kaugnayan sa insidente.
Sa parehong talumpati, ipinagmalaki ni Netanyahu ang lakas ng Israel at sinabing “Ang isang kamay namin ay may hawak na sandata, ang isa ay nakaunat para sa kapayapaan”, kasabay ng pahayag na “Ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng lakas, hindi ng kahinaan”.
Paglabag sa Ceasefire at Pandaigdigang Reaksyon
Ayon sa Gaza Media Office, 80 paglabag sa ceasefire ang naitala mula nang ipatupad ang kasunduan noong Oktubre 10, na nagresulta sa 97 nasawi at 230 sugatan sa panig ng mga Palestinian.
Ang pagbomba ng Israel sa Gaza ay itinuturing ng ilang pandaigdigang tagamasid bilang paglabag sa internasyonal na batas, lalo na’t may kasalukuyang utos ng pag-aresto laban kay Netanyahu mula sa International Criminal Court sa The Hague dahil sa mga kasong may kaugnayan sa digmaan.
Eskalasyon ng Digmaan at Retorika Laban sa Iran
Inulit ni Netanyahu ang mga dating pahayag laban sa Iran, sinasabing “tinamaan na nila ang lahat ng miyembro ng Iranian axis” at “napalibutan na nila ang Hamas mula sa lahat ng panig”.
Ang ganitong retorika ay nagpapahiwatig ng pagpapalawak ng saklaw ng digmaan at posibleng pagdadamay sa mga kaalyado ng Iran sa rehiyon, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon at mga grupong Palestinian sa West Bank.
Strategic Implications
Ang pagbomba ng 153 toneladang bomba sa loob ng 24 oras ay hindi lamang nagpapakita ng intensidad ng militarisasyon, kundi pati na rin ng pagkawala ng kontrol sa diplomatikong proseso.
Sa kabila ng pahayag ni Netanyahu tungkol sa kapayapaan, ang mga aksyon ng Israel ay nagpapalalim sa humanitarian crisis sa Gaza, kung saan libu-libong sibilyan ang naapektuhan.
Konklusyon
Ang pahayag ni Netanyahu ay nagpapakita ng matinding kontradiksyon sa pagitan ng retorika ng kapayapaan at aktwal na aksyong militar. Sa harap ng patuloy na digmaan, lumalakas ang panawagan ng mga internasyonal na organisasyon para sa agarang pagtigil ng karahasan, paggalang sa mga kasunduan, at pagbibigay ng makataong tulong sa Gaza.
